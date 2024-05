Podpisano umowy na budowę dwóch odcinków S10 [GALERIA, FILM]

Fot Wioletta Mordasiewicz

Budowa drogi ze Szczecina do Piły o długości 113,4 km ma się zakończyć w 2028 r. W miniony piątek w sali sesyjnej stargardzkiego ratusza przedstawiciele GDDKiA podpisali umowy z wykonawcami dwu odcinków, które powstaną jako pierwsze.

To odcinki Suchań - Recz o dł. 19,6 km i Piecnik - Wałcz o dł. 16 km. Odcinek z Recza do Suchania wybuduje firma Mirbud. Umowę na jego realizację, Łukasz Lender, dyrektor oddziału GDDKiA w Szczecinie podpisał 24 maja z Jerzym Mirgosem, prezesem zarządu firmy. Drugi odcinek z Piecnika do Wałcza zrealizuje Budimex. Umowę sygnował prezes Artur Popko. Wartość kontraktu podpisanego z tymi dwoma wykonawcami opiewa na 1,2 mld zł.

- W ciągu kilku najbliższych tygodni podpiszemy umowy na 6 kolejnych odcinków S10 między Szczecinem a Piłą - mówił w piątek Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. - Na tę drogę czekały pokolenia. Ona unieważni twierdzenie, że łatwiej z tego miejsca dostać się do Berlina niż do Warszawy. To ważny moment nie tylko pod względem komunikacyjnym, ale rozwoju gospodarki. Trzeba ją budować na dalszych odcinkach, w przebiegu innych województw. Jestem niezwykle zadowolony, że konsultacje społeczne dotyczące przebiegu mazowieckiego dotyczącego miasta Płocka są spokojne i zgodne. I jeszcze w tym roku będziemy mogli określić dokładny wariant tej drogi

Ekspresówka S10 będzie najprostszą drogą ze Szczecina do Warszawy. Skomunikuje zachodnią i środkową część Pomorza z resztą kraju. Kierowcy pojadą ok. 400-kilomeetrową trasą ze Szczecina przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w okolicy Naruszewa. Dalej bezpośredni dojazd do stolicy zapewni droga S7.

- To będzie alternatywny szlak dla autostrady A2 – dodaje Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury. - Żeby dotrzeć do autostrady A-2 do Warszawy trzeba przejechać ponad 560 kilometrów. Dzięki nowej drodze będzie to łatwiejsze. Z wielką nadzieją patrzymy też na realizację zachodniego obejścia Szczecina.

Wszyscy obecni na piątkowej konferencji parlamentarzyści i samorządowcy podkreślali, że chwila jest historyczna. Bo o szybszym niż obecnie połączeniu z Warszawą mówiło się od wielu lat.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę w Stargardzie być świadkiem tego historycznego wydarzenia - mówił Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu. - To, że Pomorze Zachodnie zyskuje możliwość lepszej komunikacji z resztą Polski podkreśla tylko kluczowy charakter Pomorza Zachodniego w infrastrukturze komunikacyjnej naszego kraju.

- Bliżej nam dziś do Pragi, Kopenhagi, Berlina Oslo niż do Warszawy, ale niedługo to będzie nieaktualne – cieszy się poseł Jarosław Rzepa. Nowa droga będzie odciążeniem dla wielu miejscowości i gmin. Ich mieszkańcy czekają na to od lat.

Obecny na konferencji poseł Artur Łącki z Rewala podkreśla też inny aspekt turystyczny.

- Jestem z Rewala i mam najdalej do Warszawy, bo aż 670 km - mówi Artur Łącki. - Ta nowa trasa mnie samemu zmniejszy o 130 km dojazd do stolicy. Ale co istotne, przywiezie nam turystów do województwa zachodniopomorskiego. Będzie takim baypasem, który połączy te kręgosłupy, które już wybudowaliśmy, czyli S3, A 1.

Aż 30 procent ruchu na starej „dziesiątce” stanowi ruch ciężarowy. Budowa nowych odcinków S10 znacznie odciąży miejscowości znajdujące się wzdłuż trasy. W tym także Suchań. Stąd obecność na konferencji w Stargardzie burmistrz Stanisławy Bodnar.

- Mieszkańcy chcą w końcu odetchnąć i zacząć normalnie żyć - mówi Olgierd Geblewicz, marszałek WZ. - Ta droga jest spełnieniem ich marzeń. Ale będzie ona też miała duże znaczenie dla całej gospodarki Polski.

Gospodarzem spotkania był prezydent Stargardu, który wraz z budową drogi liczy na jeszcze lepszy rozwój Stargardu.

- Dla nas to dzień szczególny uroczystość - mówi Rafał Zając, prezydent Stargardu. - Mówi się, że infrastruktura jest tlenem gospodarki, a drogi na pewno. To ważna inwestycja dla Stargardu i regionu. Stargard to średniej wielkości, które ma ogromne ambicje. Mamy dwa parki przemysłowe, w których jest nowo utworzonych ok. 10 tys. miejsc pracy. Ale ma ogromny potencjał do rozwijania przemysłu. Potencjał będzie się rozwijał tym lepiej, im ta infrastruktura będzie się rozwijała.

Obecnie trwa realizacja, w formule projektuj i buduj, odcinka S10 Bydgoszcz-Toruń.

- Pozostałe fragmenty trasy w Wielkopolsce, woj. kujawsko-pomorskim oraz na Mazowszu są na etapie przygotowania - informuje Mateusz Grzeszczuk, rzecznik GDDKiA.©℗

(w)