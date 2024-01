Osobówka wjechała w auto drogowców na S10. Droga jest zablokowana

Samochód osobowy zderzył się z pojazdem drogowców. Fot. Czytelnik

Zdarzenie drogowe na drodze ekspresowej S10 Szczecin - Stargard. We wtorek o godz. 11.40 samochód osobowy zderzył się z pojazdem drogowców, którzy łatali tam dziury w jezdni.

Droga w obu kierunkach jest zablokowana.

- Osobówka wjechała w auto ekipy pracujących tam drogowców - informuje nas Czytelnik, pan Dariusz. - Do zdarzenia doszło ok. 3 km przed wjazdem do Szczecina. Nikomu nic się nie stało. Na drodze jest potężny korek.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrudnień w przejeździe w tym miejscu trzeba się spodziewać do godz. 14.

(w)