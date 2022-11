Poczta ostrzega. Uwaga na fałszywe linki

Przed kolejną falą oszustw ostrzega pocztowy zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie.

W sieci pojawiają się domeny, które podszywają się pod pocztową spółkę. Konstrukcje oraz adresy fałszywych stron są wizualnie zbliżone do oficjalnej witryny Poczty Polskiej. Fałszywe domeny często zawierają np. literówkę w nazwie firmy w załączonym do wiadomości odnośniku.

Pocztowcy proszą, by w przypadku otrzymania wiadomości e-mail czy SMS, zawierających linki wskazujące na oszustwo, szczególnie te łudząco przypominające adres jedynej oficjalnej domeny Poczty Polskiej, poinformować zespół cyberbezpieczeństwa Poczty Polskiej pod adresem incydent@poczta-polska.pl.

– Poczta Polska to marka znana i kojarzona przez niemalże wszystkich Polaków. Fakt ten próbują wykorzystać oszuści, którzy wysyłają fałszywe wiadomości podszywające się pod Pocztę. Nim klikniemy w podejrzany odnośnik, upewnijmy się, że nie budzi on naszych podejrzeń i zastrzeżeń – zarówno co do formy, jak i treści. Pamiętajmy także, że Poczta nigdy nie prosi o dosłanie pieniędzy czy podanie danych osobowych przez wiadomości elektroniczne – zaznacza Daniel Witowski, rzecznik Poczty Polskiej.

W ostatnim okresie pojawiły się także fałszywe reklamy na portalach społecznościowych zawierające linki do domen, gdzie rzekomo prowadzona jest po okazyjnych cenach sprzedaż nieodebranych przez adresatów przesyłek nadanych Pocztą Polską.

– Spółka nie prowadzi tego typu działalności, a kliknięcie w odnośnik na takiej stronie może poskutkować ściągnięciem złośliwego oprogramowania lub próbą wyłudzenia danych czy środków pieniężnych – dodaje Daniel Witowski.

Aby nie paść ofiarą cyberprzestępców, ochronić swoje dane i majątek, należy uważnie czytać adresy stron przesyłanych zarówno w e-mailach, jak i SMS-em, nie klikać w odnośniki otrzymane od nieznanych nadawców, nigdy nie odpowiadać na żądania podania danych personalnych, haseł i loginów do kont. Warto również zwrócić uwagę na błędy w treści odnośników (np. zamieniona kolejność liter lub podstawienie innych liter, cyfr), ponieważ niektóre linki dołączone do wiadomości od nieznanych nadawców mogą instalować niechciane złośliwe oprogramowanie. Fachowcy zalecają też używanie oprogramowania antywirusowego, sprawdzanie jego aktualności, instalację aktualizacji oraz regularne skanowanie komputera. Dodatkową ochroną jest regularna zmiana haseł i dbanie o ich odpowiednią „siłę”.

ToT