Poczta inwestuje. Kierunek - północ

Skuteczność, efektywność i konsekwencja - te cechy mają wyróżniać Pocztę Polską. Hasła padły też w poniedziałek w nowej hali logistycznej przy ul. Druckiego-Lubeckiego w Szczecinie. Otwarto tam 14. w kraju WER, czyli Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy. Nowoczesna sortownia skupi zadania rozlokowane dotychczas w Szczecinie oraz tymczasowym centrum logistycznym w Mierzynie.

- Naszym celem jest unowocześnienie obecnej sieci logistycznej Poczty Polskiej, które w perspektywie najbliższych lat pozwoli na dalszy rozwój biznesu w obszarze przesyłek kurierskich ekspresowych, e-commerce, usług logistycznych i międzynarodowych - mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej. - Nowa hala pozwoli na poprawę efektywności sieci logistycznej, zapewnienie terminowości dla przesyłek kurierskich oraz większy komfort pracy.

W przeciwieństwie do starego obiektu w Mierzynie, gdzie były 2 bramy i 1 rampa, hala w północnej części Szczecina została wyposażona 27 bram. To ok. 7 tys. powierzchni rozładunkowej i 1 tys. biurowo-socjalnej. Przez znajdujące się w fatalnym stanie ul. Antosiewicza i Druckiego-Lubeckiego każdego dnia pocztowe samochody będą wykonywały teraz ok. 100 kursów dziennie, przewożąc ponad 6,6 tys. palet miesięcznie i niezliczone ilości innych przesyłek.

Zatrudnienie się nie zwiększy - w nowej hali pracę znalazło 200 osób, które dotychczas wykonywały te zadania w innych miejscach Szczecina i w Mierzynie. Hala nad dawną doliną śmierci, bo tak tę okolicę nazywano tuż po II Wojnie Światowej, została wynajęta na 5 lat. ©℗

