Zielone światło na Wyspę Grodzką

Po remoncie drewnianą okładzinę z desek, którą od zawsze był wyłożony most na Wyspę Grodzką, zastąpiła sztuczna nawierzchnia z żywicy epoksydowo-poliuretanowej. Fot. Arleta NALEWAJKO

Zakończyła się modernizacja mostu na Wyspę Grodzką. Na najbliższy piątek zaplanowano ostatnie odbiory techniczne inwestycji. Natomiast już w sobotę (25 listopada) przeprawa powinna zostać otwarta dla szczecinian i turystów. Dla wielu pewnie będzie zaskoczeniem, że z mostu bezpowrotnie zniknęła drewniana okładzina z desek.

Most zwodzony na Duńczycy, łączący Łasztownię (Nabrzeże Starówka) z Wyspą Grodzką, do tej pory był remontowany jedynie doraźnie. Co boleśnie było widoczne w ostatnim sezonie, a szczególnie na jego nawierzchni - charakterystycznej, bo ułożonej z desek.

O ile na pomostach pływających przystani podobna okładzina nadal świetnie się sprawdza, o tyle przy Domu Żeglarskim oraz moście stale się wypaczała. Mocowanie ich kolejnymi wkrętami na niewiele się zdawało: deski się podnosiły, stanowiąc - podobnie jak jej prowizoryczne mocowania - istną pułapkę na pieszych oraz rowerzystów.

Po blisko 8 latach użytkowania przeprawy mostowej na Wyspę Grodzką koniecznością stała się jej modernizacja. Prace ruszyły po sezonie, w połowie września br. Trwały ponad 60 dni.

- Modernizacja

...