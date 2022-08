Al. Wyzwolenia w przebudowie z całkowitą blokadą. Od ronda Giedroycia do Lubomirskiego objazdy

Od najbliższej soboty, 13 sierpnia, wprowadzony zostanie kolejny etap czasowej organizacji ruchu w związku z przebudową szczecińskich torowisk. Zmiany czekają zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej w alei Wyzwolenia. Ta od weekendu będzie całkowicie nieprzejezdna, także w kierunku centrum, na odcinku między rondem Jerzego Giedroycia a skrzyżowaniem z ul. Stanisława Lubomirskiego. Do tego czasu zmotoryzowani będą musieli też znaleźć alternatywne miejsca do parkowania swoich aut, bo chodniki, na których dotąd je ustawiali gęsiego, też pójdą do rozbiórki.



W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z przebudową wprowadzone już w poprzednim etapie na odcinku od placu Rodła do wysokości skrzyżowania z ulicami Odzieżową i Ofiar Oświęcimia. Tam - przypomnijmy - nadal zablokowany jest m.in. przejazd w obrębie skrzyżowania alei Wyzwolenia z ulicami Jacka Malczewskiego i Ludomiła Rayskiego. Jednocześnie z ruchu kołowego wyłączone pozostają tam lewe pasy obu jej jezdni przyległe na tym odcinku do wydzielonego pasa nowego torowiska. Stan zaawansowania prac wskazuje, że

