PiS: "Potrzebujemy Architekta Miasta niezależnego od prezydenta"

Prawo i Sprawiedliwość uważa, że w każdym polskim mieście powinien pracować Architekt Miasta - wybierany przez radnych lub przez samych mieszkańców. Zanim obóz władzy przygotuje projekt ustawy w tej sprawie, chce szeroko przekonsultować go z samymi architektami.

- Po śmierci Jarosława Bondara, który był bardzo dobrym Architektem Miasta, bardzo kulturalnym człowiekiem, z olbrzymią miłością do Szczecina, nie powołano nikogo na jego miejsce. Apelował o to pan Marek Orłowski, prezes szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich - mówiła w piątek (17 czerwca) przewodnicząca klubu PiS w sejmiku zachodniopomorskim Małgorzata Jacyna - Witt. - Architektów Miasta nie ma także w innych miastach. A powinien być. W roli nie urzędnika, ale wizjonera.

Zaniedbane miasto

Politycy PiS zorganizowali konferencję prasową na placu Batorego. Nieprzypadkowo. Ich zdaniem to jedno z tych miejsc w Szczecinie, które świadczy o braku pomysłu na rozwój miasta. Mimo że jest położone w centrum, obok dworca, w pobliżu hoteli i Urzędu Morskiego, jest zaniedbane, zarośnięte trawą. Wizerunkowych korzyści Szczecinowi nie przysparza. Inny problem do rozwiązania: na Gumieńcach powstaje wiele nowych osiedli, ale nie przybywa nowych szkół, przedszkoli, żłobków. Zdaniem M. Jacyny - Witt trzeba także znaleźć w końcu jakiś sensowny pomysł na plac Orła Białego.

- Chodzi o stworzenie funkcji architekta niezależnego od prezydenta miasta. Aby to było możliwe, musiałby być wyłoniony czy to w wyborach bezpośrednich czy też wybrany przez radnych rady miasta - powiedziała M. Jacyna - Witt. - Na tym etapie rozwoju świata, Polski, Szczecina potrzebnie są wizjonerzy, ludzie, którzy będą potrafili postrzegać miasto w całości, a nie elementami, gdzie miasto nie będzie kawałkiem sukna wyszarpywanym przez radnych czy działaczy osiedlowych. Dobrymi i wygodnymi do życia miastami są te, które rozwijają się w zrównoważony sposób.

Niezależny architekt

Radny Marcin Pawlicki podkreślał, że całościowe spojrzenie na rozwój metropolii jest wyzwaniem nie na lata, ale na kolejne dekady. Praca Architekta Miasta byłaby trwalsza niż rządy tej czy innej partii.

Zdaniem radnej Agnieszki Kurzawy ta funkcja przydałaby się na przykład przy uchwalaniu uchwały krajobrazowej, a przed takim wyzwaniem stoi Szczecin.

- Nie usłyszeliśmy żadnych ekspertyz dotyczących uchwały krajobrazowej, żadnych informacji dotyczących tego, jak ten zespół pracuje - stwierdziła radna. - Mamy wątpliwości czy zostanie przygotowana w merytoryczny sposób.

M. Jacyna - Witt chce zaprosić do rozmów przedstawicieli Stowarzyszenia Architektów Polskich w Szczecinie.

- W tej chwili w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Tak wybrali Polacy. Nie obrażajcie się, panie i panowie architekci, na to, że z nami musicie współpracować, jeśli chcecie jakichkolwiek zmian - zaapelowała przewodnicząca klubu PiS w sejmiku. - Nie można obrażać się na Polaków, którzy wybrali Prawo i Sprawiedliwość, ale można współpracować.

Projekt ustawy miałby zostać wypracowany właśnie na podstawie wskazówek architektów.

