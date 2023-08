PiS: "Dbamy o ekologię". Płonące wysypiska, zatrute rzeki - temat polityczny

Rafał Niburski: "To, co PO próbuje nam wmawiać, to są ich działania". Fot. Ryszard Pakieser

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości to najbardziej proekologiczny polski rząd po 1989 roku" - przekonywali szczecińscy politycy PiS podczas konferencji prasowej, które zorganizowali przed siedzibą swoich konkurentów z Platformy Obywatelskiej. To kolejna odsłona sporu o to, kto jest odpowiedzialny za kryzysy ekologiczne, które ostatnio przykuły uwagę opinii publicznej.

- PO próbuje zrzucić na PiS winę za katastrofy ekologiczne, za nielegalne składowiska odpadów i tego typu rzeczy. Chcemy te fakty naprostować - stwierdził Rafał Niburski, przewodniczący klubu PiS w sejmiku. - To, co PO próbuje wmawiać nam, to są ich działania. Zacznijmy od tego, że była mowa o katastrofie ekologicznej na Odrze. Czyżby działacze PO zapomnieli o problemie na Bugu, który był w 2009 roku? Wówczas PIS będąc w opozycji nie podnosił tak tego tematu, mając na uwadze dobro mieszkańców. Nie chcieliśmy grać tym politycznie.

Kolejna sprawa: nielegalne wysypiska odpadów. Według Rafała Niburskiego takich wysypisk było w Polsce więcej za rządów PO - PSL, a rząd PiS działalność tzw. "mafii śmieciowych" ograniczył. Radny odniósł się też do sprawy niedawnego pożaru niebezpiecznych substancji w Zielonej Górze. Decyzję o składowisku odpadów wydał starosta z PO, argumentował.

- Wysypisko odpadów w Policach powstało w 2010 roku - dodał polityk prawicy. - Wówczas starostą był działacz PO. To on wydawał zezwolenie. Dopiero rząd rozwiązał ten problem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dofinansował starostwo polickie w ramach odpowiedniego programu, aby wysypisko w tym roku zniknęło.

Radny miejski Krzysztof Romianowski stwierdził, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest "najbardziej proekologicznym rządem od 1989 roku". Mówił, że w ubiegłym rok wydano 3 mld zł na wsparcie budowy spalarni śmieci na terenie naszego kraju.

- Duże samorządy są pod rządami PO. I te wszystkie nielegalne wysypiska, które są w Warszawie, Krakowie, Toruniu czy innych miastach, to są niedopatrzenia samorządów, w których PO ma większość. Za śmieci, za gospodarkę komunalną odpowiadają samorządy - mówił radny.

PO uważa, że to rząd prawicy truje Polaków. Na jednym z wieców wyborczych lider PO Donald Tusk rzucił hasło: "PiS równa się trucizna". Przestrzegał, że PiS pozostawi po sobie "spaloną ziemię". ©℗

(as)