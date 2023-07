Radni PiS: „Horrendalne ceny na szczecińskich kąpieliskach"

Radni klubu Prawa i Sprawiedliwości przy Arkonce zorganizowali konferencję na temat szczecińskich kąpielisk. Na zdjęciu (od lewej): Agnieszka Kurzawa, Krzysztof Romianowski, Maciej Ussarz. Fot. Arleta Nalewajko

Mimo przychylnej aury, na szczecińskich kąpieliskach, a szczególnie na Arkonce, tłumów nie ma. Zdaniem radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości, przyczyn tego stanu należy upatrywać w rażąco wysokich cenach biletów. Za co odpowiedzialnością obarczają współrządzących miastem: Koalicję Samorządową Szczecin oraz Platformę Obywatelską.

Już w kwietniu br. klub radnych PiS zgłosił do budżetu miasta poprawkę dotyczącą wydłużenia terminu funkcjonowania szczecińskich kąpielisk do końca września. Została odrzucona głosami koalicjantów: KSS oraz PO.

- Gdyby została przyjęta, nie byłoby konieczności podwyższania cen biletów na szczecińskich kąpieliskach. Wpływy z wydłużonego sezonu przyniosłyby budżetowi miasta oczekiwane wpływy - w trakcie konferencji prasowej mówił radny Maciej Ussarz (PiS).

Ceny wejściówek na miejskie plaże były w ostatnich latach podwyższane trzykrotnie: w 2020 r, 2022 r. oraz w bieżącym.

- W przypadku biletów normalnych jest to wzrost nawet o 250 procent. Ceny ulgowych podwyższono ponad 140 proc. Natomiast ceny karnetów wzrosły o 170 proc. - wyliczała radna Agnieszka Kurzawa (PiS), za punkt odniesienia przyjmując rok 2014 r., w którym PiS jako koalicjant współrządził Szczecinem.

Radni PiS nie widzą uzasadnienia dla tak - jak to określają - horrendalnych podwyżek na kąpieliskach. Między innymi dlatego, że w ostatnich latach miasto nie zainwestowało w rozwój infrastruktury np. Dziewoklicza i Głębokiego.

- W kąpielisko Dąbie zainwestowano 9 mln złotych, a wciąż pojawiają się na nim sinice albo bakterie coli, bo prezydent nie zadbał, żeby lokalnymi rzekami do wód kąpieliska nie dopływały fekalia - argumentował radny Maciej Ussarz, choć administratorem wód Jez. Dąbie, podobnie jak rzek je zasilających, jest podległy administracji rządowej Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. - Co spowodowało, że aż o tyle - do 24 zł za bilet - musiały wzrosnąć ceny na Arkonce? Bo wzrosły opłaty za słońce i piasek?!

Podczas konferencji radni PiS nie łączyli wzrostu cen biletów na miejskie plaże ze zwiększonymi wydatkami na bieżące utrzymanie kąpielisk (koszty zatrudnienia, prąd, woda, ścieki - przyp. aut.). Wskazywali inną tendencję.

- Podwyżka cen biletów na kąpieliska pokazuje symbolicznie, w którym kierunku podąża nasze miasto od kiedy współrządzi nim Platforma Obywatelska - zwracał uwagę radny Krzysztof Romianowski (PiS). - Od 5 lat mamy w Szczecinie rząd stałych podwyżek: w Strefie Płatnego Parkowania, cen wody, wywozu śmieci. Dla rządzącej w naszym mieście Platformy Obywatelskiej liczy się tylko dociskanie śruby, a nie to jak pomagać ludziom. Szczecin zasługuje na lepsze rządy niż obecne.

Radni klubu PiS zapowiedzieli złożenie interpelacji do prezydenta Szczecina także w sprawie wydłużenia czasu otwarcia kąpielisk, do godz. 22. Liczą również, że prezydent wyjaśni szczecinianom, dlaczego nadal nie mogą korzystać ze Szczecińskiej Karty Rodzinnej na wszystkich miejskich kąpieliskach, a tylko na Arkonce. ©℗

(an)