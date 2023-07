Rzadziej, a bez przesiadek? Pomysły PiS na komunikację miejską w Szczecinie [GALERIA, FILM]

Radni PiS chcą, by tramwaje kursowały bezpośrednio z likwidowanej pętli „Krzekowo" na Turkusową. Nawet jeśli kursy miałyby się odbywać rzadziej.

O wykluczeniu komunikacyjnym mieszkańców Krzekowa i Bezrzecza coraz częściej mówią szczecińscy radni. W piątek interpelację do prezydenta Szczecina złożył w tej sprawie radny Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek w pobliżu likwidowanej właśnie pętli autobusowo-tramwajowej „Krzekowo" konferencję prasową zwołali politycy PiS. W zamian proponują... jeszcze większe cięcia.



- Mieszkańcy alarmują, że połączenia komunikacyjne zostały odebrane, mają ograniczoną dostępność do komunikacji miejskiej. I nie ma tutaj żadnego ruchu ze strony Piotra Krzystka i Platformy Obywatelskiej - uważa Agnieszka Kurzawa, radna PiS. - Platforma również podejmuje temat i mówi, że nie jest dobrze z tymi połączeniami. My się zatem pytamy: skoro Platforma Obywatelska jest koalicjantem z Piotrem Krzystkiem, czemu nie zainterweniowali się wcześniej, dlaczego te połączenia nie wyglądają tak, jak powinny. Ta siatka połączeń nie pozwala mieszkańcom Krzekowa, żeby korzystać swobodnie z komunikacji miejskiej.

Radna wskazuje na problem z tramwajami linii 7, która została zlikwidowana na odcinku Wawrzyniaka-Krzekowo. Mieszkańcom pozostała linia 5, którą obsługują dwukierunkowe składy na odcinku Wawrzyniaka-Żołnierska.

- Jesteśmy za tym jako radni PiS, aby „5" albo „7" dojeżdżały tutaj (do Krzekowa - przyp aut.), aby dojeżdżały do Turkusowej. Może to być siatka z mniejszą liczbą połączeń - dodaje radna Kurzawa.

Poparł ją jej klubowy kolega, Krzysztof Romianowski z prawobrzeża, który uważa, że 4 przesiadki, które musiał odbyć jadąc na Krzekowo, to stanowczo za dużo.

- Siódemka jedzie gdzieś tam do stoczni. Co stoi na przeszkodzie, żeby tramwaj wrócił na Krzekowo? - pyta. - Mamy tramwaje dwukierunkowe. Nie jest to problem techniczny, tylko zła wola władz miasta.

Radni nie biorą jednak pod uwagę, że w Szczecinie są zaledwie 4 tramwaje dwukierunkowe. Kursując na skróconej trasie Wawrzyniaka-Żołnierska wykonują kursy co 6-8 min. Gdy do szkół wrócą uczniowie, a miesiąc później studenci, składy mogą by i tak przepełnione. Proponowane przez nich rozwiązanie oznaczałoby, że na linii 7 skład pojawiałby się być może nawet raz na godzinę.

- Niech będą co godzinę, ale bezpośrednio na Krzekowo - uważa radny Romianowski. Ten sam, który od ponad roku narzeka na obcinanie siatki połączeń autobusowych na prawobrzeżu oraz łączących prawo- i lewobrzeże Szczecina. ©℗

Tekst, zdjęcia i film: Tomasz TOKARZEWSKI