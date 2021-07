PiS chce odwołania marszałka Geblewicza

Klub Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku zachodniopomorskim chce odwołania Olgierda Geblewicza z funkcji marszałka województwa. W ciągu najbliższych dwóch tygodni ma odbyć się nadzwyczajna sesja sejmiku w tej sprawie. To reakcja radnych prawicy na incydent drogowy z udziałem marszałka, o którym od niedawna jest głośno.

Film z wydarzenia dostępny jest na profilu Buractwo Drogowe Powiat Goleniów na Facebooku. Został nagrany z wnętrza ciężarówki jadącej drogą S3. Przed ciężarówkę wjeżdża Skoda Octavia. Samochody zderzają się. Ze Skody wychodzi marszałek Geblewicz, rozmawia z kierowcą ciężarówki, potem gdzieś dzwoni.

- Poprosimy o wyjaśnienia pana marszałka oraz jego koalicjantów - zapowiada Małgorzata Jacyna-Witt, przewodnicząca klubu PiS. - Chcemy zapytać koalicjantów, czy pochwalają marszałka, którego wybrali. A może uważają, że skoro, po pierwsze, nie potrafi kierować samochodem, po drugie, zachowuje się w sposób nie do końca naturalny, bo najpierw jest agresywny, potem biega po autostradzie, później odjeżdża z miejsca wypadku, to może nie powinien kierować województwem? Skoro nie potrafi kierować samym sobą? Złożymy też wniosek o przegłosowanie przez radnych o skierowanie tej sprawy do komisji rewizyjnej.

Radny Rafał Niburski przypomniał, że marszałek jest przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - i pełniąc taką funkcję powinien szczególnie uważać na to, w jaki sposób zachowuje się za kółkiem. Według Niburskiego w przypadku zdarzenia na S3 mogło dojść do dwóch wykroczeń.

- Pierwsze: zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - stwierdził radny. - Nawet jeżeli miała miejsce kolizja na drodze szybkiego ruchu, to nie wysiada się z samochodu, jeżeli ten samochód nie jest uszkodzony i to nie był wypadek, a to nie był wypadek. Zjeżdża się na pobocze. Pan Geblewicz wychodzi z samochodu, a drugim pasem suną samochody z prędkością 120, 130 kilometrów na godzinę. Druga sytuacja: mogło dojść do katastrofy w ruchu lądowym. Co by się stało, gdyby tir, któremu zajechał drogę, nie zdążył wyhamować?

I z tych powodów PiS chce, aby rządząca w sejmiku koalicja - czyli Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Bezpartyjni i Lewica - zgodziła się na to, aby odwołać marszałka do czasu, aż sprawa zostanie wyjaśniona.

- Jeżeli sprawa zostanie wyjaśniona na korzyść pana marszałka, w co wątpimy, wtedy mógłby wrócić na swoją funkcję - dodaje Jacyna - Witt. - Teraz uważam, że pan marszałek utracił prawo do zarządzania naszym województwem.

Swoje stanowisko w sprawie wydarzenia na S3 marszałek przedstawił w środę.

Brzmi ono tak: "W związku z nagraniem zdarzenia drogowego sprzed kilku tygodni, w którym brałem udział, chcę przede wszystkim powiedzieć, że sprawa jest badana przez policję i sam z niecierpliwością oczekuję na jej ustalenia - mówi marszałek . - Nie byłem jeszcze proszony o złożenie wyjaśnień, ale jestem gotów do przedstawienia wszystkich okoliczności tego incydentu. Zapewniam, że manewr, który wykonałem, nie był świadomym i celowym działaniem. Jestem kierowcą od kilkudziesięciu lat, nigdy nie brałem udziału w kolizji ani wypadku drogowym i nie mam na koncie punktów karnych. Myślę, że żaden kierowca, który kiedykolwiek brał udział w kolizji, nie miał intencji spowodowania zagrożenia ani dla własnego bezpieczeństwa, ani dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Jest mi przykro, że doszło do takiej sytuacji. Nie chciałbym jednak, aby na podstawie nagrania, które nie pokazuje całości zdarzenia, wyciągać pochopne wnioski. Cieszę się, że nikomu nic się nie stało i że obyło się bez strat materialnych".

