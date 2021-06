PiS pokazuje żołtą kartkę prezydentowi Szczecina

- W związku z chaosem komunikacyjnym w Szczecinie pokazujemy prezydentowi Piotrowi Krzystkowi żółtą kartę - mówili na piątkowej konferencji radni Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto zwrócili się z apelem do włodarza miasta, aby jak najszybciej poprawić obecną sytuację na ulicach związaną z remontami.

- Chcemy skłonić Piotra Krzystka do głębszej refleksji i do zachowania rozsądku w związku z obecnym chaosem drogowym w Szczecinie - mówiła Agnieszka Kurzawa, radna PiS. - Na chwilę obecną toczy się w mieście kilkanaście bardzo dużych inwestycji. Nie są to remonty pojedyncze. Przebudowy są niezwykle uciążliwe dla mieszkańców. Przypomnę, że obecnie remonty trwają m.in. na Węźle Łękno, na ul. Granitowej i ul. Górnośląskiej. Trwa też remont Estakady Pomorskiej i torowisk. Zamknięty jest m.in. Plac Rodła. Utrudniony jest ruch w samym centrum Szczecina. Są opóźnienia w przebudowie alei Jana Pawła II. Ponadto planowany jest remont ul. Energetyków i alei Wojska Polskiego. Wiążą się z tym kolejne utrudnienia dla mieszkańców.

PiS: Remonty powinny być rozłożone na lata

Jak podkreślają radni PiS, "inwestycje są skumulowane, prowadzone równolegle i przez to mieszkańcy odczuwają potężne utrudnienia w naszym mieście".

- Chcemy aby pan prezydent podejmował decyzje z większą wyobraźnią i rozsądkiem, aby harmonogram prac był dostosowany do sytuacji w naszym mieście - podkreśla A. Kurzawa. - W chwili obecnej mamy ogromne korki. Mieszkańcy całą sytuacją są bardzo zaniepokojeni i tracą zaufanie do prezydenta. Cierpią zarówno kierowcy jak i pasażerowie komunikacji miejskiej. Apelujemy do prezydenta, aby powstrzymał panujący w mieście chaos komunikacyjny.

Według Marcina Pawlickiego z PiS, remonty powinny być rozłożone na kilka lat, zaś działania prezydenta są motywowane politycznie.

- To cyniczna gra prezydenta Piotra Krzystka, polegająca na tym, że teraz maksymalizujemy liczbę wszystkich remontów i denerwujemy mieszkańców, aby na rok przed wyborami uspokoić atmosferę - uważa M. Pawlicki.

Tekst i fot. K. KRUKOWSKI