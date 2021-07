PiS chce odwołania marszałka Geblewicza. Przed nami nadzwyczajna sesja sejmiku

Na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości we wtorek (13 lipca) ma zostać zorganizowana nadzwyczajna sesja sejmiku zachodniopomorskiego, na której będą domagać się odwołania ze stanowiska marszałka województwa Olgierda Geblewicza. W ten sposób politycy prawicy reagują na zdarzenie drogowe z udziałem marszałka, badane obecnie przez prokuraturę. Geblewicz uważa, że jest ofiarą "politycznego zlecenia".



O filmie dostępnym na profilu Buractwo Drogowe Powiat Goleniów na Facebooku głośno jest od kilkunastu dni. Został nagrany z wnętrza ciężarówki jadącej drogą S3. Widać na nim, jak przed ciężarówkę wjeżdża skoda octavia. Samochody zderzają się. Ze skody wychodzi marszałek Geblewicz, rozmawia z kierowcą tira, potem gdzieś dzwoni.

- Marszałek nie nadaje się do zarządzania województwem zachodniopomorskim przez to, że złamał prawo w sposób karygodny i bardzo poważny - ocenia Małgorzata Jacyna - Witt, przewodnicząca klubu PiS w sejmiku. - Wbrew pozorom to, co zrobił pan marszałek Olgierd Geblewicz, to nie są proste wykroczenia - a w stronę prostych wykroczeń stara się sprowadzić całą dyskusję - ale to potencjalnie bardzo poważne zarzuty.

Radna podkreśla, że cała sprawa nie jest żadnym atakiem politycznym PiS-u na marszałka, bo to nie PiS opublikował filmik z incydentem na S3, tylko internauci. Jej zdaniem radni są wręcz zobowiązani do zwołania sesji, na której pojawi się apel o odwołanie marszałka - zwłaszcza że ten w ogóle nie poczuwa się do winy.

- Proszę zauważyć, że pan marszałek nie powiedział "przepraszam" w stosunku do wyborców i do kierowcy, którego tak dramatycznie zaatakował - dodaje przewodnicząca.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że są nieszczęśliwe wypadki, że można popełnić błąd - stwierdza Maciej Kopeć. - Natomiast tutaj takie przypadki nie zachodzą. Z tego co widać na filmiku, można domniemywać, że było to działanie celowe i świadome.©℗

Więcej na ten temat w "Kurierze Szczecińskim" i eKurierze z 13 lipca 2021 r.



(as)