Sejmik. Strażacy, in vitro, pogotowie ratunkowe

Podczas obrad sejmiku zachodniopomorskiego wybuchł spór o zmiany, jakie w funkcjonowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej chce wprowadzić rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto sejmik zdecydował o wsparciu programu in vitro w Koszalinie. Pojawił się też temat dyspozytorni pogotowia ratunkowego w Kołobrzegu.

W projekcie stanowiska znalazł się słowa o "zaniepokojeniu zaproponowanymi zapisami" i apel o przeprowadzenie "rzetelnych i otwartych konsultacji ustawy o OSP", z uwzględnieniem głosu przedstawicieli OSP.

Dodatki emerytalne

Przewodnicząca klubu Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Jacyna - Witt stwierdziła, że takie stanowisko sensu nie ma, skoro założenia ustawy rządowej właśnie są konsultowane - a propozycja zmian to odpowiedź na wnioski i prośby samej OSP. Przypomniała, że rząd planuje przyznać dodatki emerytalne strażakom z OSP. Podkreślała, że obiecywano im to od dawna i robił to także rząd PO.

Wymieniła także sumy mające świadczyć o trosce Zjednoczonej Prawicy o OSP:

- W województwie zachodniopomorskim w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w 2012 roku OSP były finansowane kwotą 2 miliony 520 tysięcy, w 2013 roku - 2 miliony 816 tysięcy, w 2014 - 2 miliony 969 tysięcy, w 2015 - 3 miliony. W roku 2016 w budżecie, który uchwalała jeszcze PO i PSL, zabezpieczone były 2 miliony 800 tysięcy. PiS przejmuje władzę i dodaje OSP milion 420 tysięcy, co daje łączną kwotę 4 miliony 300 tysięcy, w porównaniu z rokiem 2015 o milion 300 więcej. W roku 2017 w budżecie państwa są zabezpieczone 3 miliony 500 tysięcy, dodatkowo od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji milion 859 tysięcy. 2018 - 3 miliony 570 tysięcy w ramach KSRG i z MSWIA milion 845 tysięcy. Znowu zwyżka. Rok 2019. 3 miliony 770 tysięcy w ramach KSRG, milion 783 tysiące od MSWIA i 2 miliony 227 tysięcy dodatkowych dotacji. Od roku 2015 do roku 2019 mamy zwiększenie kwoty finansowania OSP w naszym regionie o 130 procent!

Chcą zagarnąć OSP?

Oponenci polityczni prawicy uważają jednak, że PiS chce zagarnąć OSP.

- Jestem strażakiem ochotnikiem, przez wiele lat pełniłem funkcję prezesa na poziomie gminy - odpowiedział Stanisław Wziątek z zarządu województwa, reprezentant klubu Polskie Stronnictwo Ludowe - Sojusz Lewicy Demokratycznej. - To, co mnie najbardziej uderza, w proponowanej ustawie to zmiana filozofii funkcjonowania organizacji, która ma charakter pozarządowy. Trwa próba podporządkowania, zresztą nie tylko tej organizacji, do działań rządowych. To tak, jakby rząd próbował przejąć harcerstwa i powiedział, że ma być jednostką wojskową. Nie chcemy państwa, które zawłaszcza organizacje pozarządowe.

Radny Prawa i Sprawiedliwości Paweł Mucha zapewnił, że nikt organizacji pozarządowych nie sekuje. Żadnych zagrożeń dla państwa obywatelskiego według niego nie ma.

Ostatecznie stanowisko przyjęto.

Wsparcie in vitro w Koszalinie

Przeszedł też pomysł marszałka województwa Olgierda Geblewicza, żeby przeznaczyć 50 tys. zł. na wsparcie programu in vitro w Koszalinie. Wsparcie jest możliwe, gdyż Miasto Koszalin zatwierdziło program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla swoich mieszkańców na lata 2021-2023. Stało się to pod koniec ubiegłego roku.

– Lista wsparcia na in vitro powiększa się. W tym roku to już czwarty samorząd, który sięga po pomoc dla par, którym do pełni szczęścia brakuje potomstwa. Cieszymy się, że Koszalin zdecydował się wyjść naprzeciw społecznym oczekiwaniom i umożliwić swoim mieszkańcom leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – podkreślał marszałek.

W pierwszych miesiącach 2021 roku Urząd Marszałkowski przekazał pomoc na in vitro trzem innym samorządom. W marcu wsparcie otrzymał Szczecin i Nowogard. To odpowiednio 140 tys. zł i 33 tys. zł. W kwietniu 50 tys. zł trafiło do Kołobrzegu.

Sejmik zaapelował też, m.in. do premiera, o pozostawienie dyspozytorni medycznej w Kołobrzegu - co jest o tyle istotne, że nadal trwa pandemia koronawirusa i możemy spodziewać się czwartej fali.©℗

(as)