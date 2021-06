Marszałek Geblewicz wziął udział w kolizji. PiS mówi o "skandalu"

Obywatele

2021-06-30 11:51:34

Nie jest ważne co tam mówią pisowcy. Ważne co mówią obywatele Szczecina. Otóż oni mówią że to skandal i stwarzanie zagrożenia życia na drodze przez kozakowanie nie świadczy dobrze o najważniejszym urzędniku w regionie. Ciekawe czy pamiętamy jak jeździł europoseł Sławomir Nitras. Czy to jest w DNA peowców?