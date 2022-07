Pięciolecie Wyspy Grodzkiej. Urodzinowy tydzień – wydarzenia i atrakcje

Będą koncerty, stand-up, kino na leżakach, a też atrakcje i animacje dla najmłodszych – to wszystko już w tym tygodniu: 6-10 lipca. Z okazji rocznicy jednej z ulubionych miejscówek Szczecina – Wyspy Grodzkiej.

Dziś zapewne mało kto pamięta, że na Wyspie Grodzkiej miał stanąć port jachtowy z bogatą ofertą rekreacyjno-wypoczynkową, przy którego bosmanacie i pozostałych budynkach – z samoobsługową kuchnią, sanitariatami, pralniami, składem takielunku czy np. wypożyczalnią sprzętu wodnego mariny, saunami, z gastronomią, a nawet plenerową sceną – co wiosnę miało rozkwitać m.in. 150 wiśni japońskich.

Natura – dosłownie – zatopiła te plany. Mimo nawiezienia 72 tys. m sześciennych piasku, aby poziom wyspy podnieść o ponad 2 m, niestabilny grunt zaczął osiadać, wstrzymując dalsze działania budowlane.

Miejsce planowanej zieleni (łąki oraz nasadzenia parkowe) oraz niedoszłej budowy dwóch kolejnych budynków (w tym również gastronomii) zastąpiono nadmorskim piaskiem. Tak przy marinie powstała miejska plaża – współczesna Miejska Strefa Letnia.

W nowej formule – właśnie teraz – Wyspa Grodzka świętuje swoje 5. urodziny. Jak na jubileusz jednej z ulubionych miejscówek szczecinian i turytów przystało, będzie to urodzinowy (6-10 lipca) krótki tydzień pełen atrakcji. W jego programie zapowiedziano: Stand-Up Na Wyspie Grodzkiej (6 lipca, środa) – gwiazdą wieczoru będzie Krzysztof Skiba, Kino na leżakach (7 lipca, czwartek) z seansem Last Vegas, koncertem DJ Twister (8 lipca, piątek) oraz DJ Milzz (9 lipca, sobota) – oba koncerty o godz. 22, a także atrakcjami i animacjami dla najmłodszych (10 lipca, niedziela).

Niezależnie od okolicznościowych wydarzeń, w morskim piasku na Wyspie Grodzkiej można plażować przy muzyce, czyli ze znajomymi – lub nie – zalegać w leżakach z widokiem na Wały Chrobrego, racząc się przy tym wszystkim, co oferuje strefowy bar – w piątki i soboty otwarty do północy. I tak przez siedem dni w tygodniu aż do 30 września. W Miejskiej Strefie Letniej wszyscy są mile widziani. ©℗

(an)