Piasek, muzyka i bańki mydlane. Plażing na Wyspie Grodzkiej

W sobotę wystartowała Miejska Strefa Letnia. To oznacza, że w morskim piasku na Wyspie Grodzkiej znów można plażować przy muzyce, czyli ze znajomymi - lub nie - zalegać w leżakach z widokiem na Wały Chrobrego, racząc się przy tym wszystkim, co oferuje strefowy bar - w piątki i soboty otwarty do północy.

Miejska Strefa Letnia będzie funkcjonować przez siedem dni w tygodniu aż do 30 września: od godz. 10. Z wydarzeniami, które można śledzić na łamach „Kuriera" oraz społecznościowym profilu: Bulwary Miejsce Spotkań.

W Miejskiej Strefie Letniej wszyscy są mile widziani. Dla najmłodszych - w weekendy, w godz. 14-16 - odbywać się będą specjalne edycje gier i zabaw. Jak w ten pierwszy (30 kwietnia - 1 maja), z animatorami, poszukiwaniem skarbów i wydmuchiwaniem gigantycznych baniek mydlanych.

