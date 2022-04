Paweł Kowal: „Bitwa w Donbasie będzie miała ścisły wpływ na losy Polski"

Bitwa o Donbas ma dla Europy znaczenie porównywalne z Bitwą Warszawską z roku 1920 - to ocena Pawła Kowala, posła Koalicji Obywatelskiej. Sformułował ją podczas spotkania ze szczecińskimi dziennikarzami, na które stawił się razem z lokalnym politykami KO.

- Bitwa w Donbasie rozstrzygnie losy wojny, a losy wojny rozstrzygną losy Europy - mówił Kowal. - To trochę tak jak z Bitwą Warszawską. Ta bitwa będzie miała ścisły wpływ na losy Polski, polskich rodzin. Ludzie są zmęczeni, świat trochę przywykł do wojny, a nasz interes jest w tym, żeby tym głośniej powiedzieć trzy razy „S”: sankcje, spokój, solidarność.

Wedle polityka opozycji Polska powinna „dać przykład” innym europejskim krajom i przestać sprowadzać z Rosji gaz LPG. Kowal uważa bowiem, że Polacy generalnie są gotowi na przejściowe niedogodności, które pozwolą zatrzymać Putina, żeby za 2-3 lata nie mieć go pod Warszawą. Poseł domaga się od także od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby zażądało wyjaśnień od ambasadorki Węgier w Polsce w sprawie wypowiedzi szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjarty'ego, który stwierdził, że ostrzały Lwowa są spowodowane polskimi dostawami broni dla Ukrainy - i że Węgry prowadzą taką politykę, aby przy granicy węgiersko - ukraińskiej Rosjanie nie strzelali.

- Dla nas najgorszy jest efekt zmęczenia, wyczerpania polskiego społeczeństwa tą sytuacją i od strony emocjonalnej, i od strony praktycznej - dodawał Kowal. - Ludzi bardzo dużo kosztuje to, że przyjęli gości, musieli zmienić styl życia. Strasznie mnie zdenerwowało, kiedy prezes Kaczyński powiedział, że nie będziemy prosić (o finansową pomoc krajów UE - przypis AS). My o nic nie musimy prosić. To, że Polska bierze udział w tej wojnie, przyjmują uchodźców, to jest nasz konkretny wkład w to, żeby Ukraińcy walczyli, bo oni wiedzą, że ich rodziny są bezpieczne. I to jest misja, którą polskie społeczeństwo wykonuje w imieniu całej Europy. Trzeba się przygotować, że ta wojna jeszcze potrwa. Rząd polski ma obowiązek wynegocjować środki dla polskich organizacji pozarządowych, polskich rodzin, samorządów, po to, żeby dały radę utrzymać uchodźców, i żeby w wypadku nowej fali uchodźców były gotowe na więcej.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 25.04.2022 r.

