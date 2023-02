Po skargach pasażerów będzie dodatkowe połączenie z Gryfinem

– Spotkanie przyniosło konkretny rezultat w postaci deklaracji uruchomienia od 6 lutego dodatkowego porannego składu na trasie Gryfino – Szczecin – podkreślił wojewoda Zbigniew Bogucki. – To pozwoli przewoźnikowi – Polregio, jak też zarządcy narodowej sieci kolejowej PKP PLK jak najszybciej przetestować dodatkowe połączenie jeszcze przed feriami zimowymi i w razie potrzeby skorygować przyjęte rozwiązanie właśnie w czasie ferii, kiedy liczba korzystających z tej trasy będzie mniejsza, tak aby było ono optymalne dla dojeżdżających do szkoły i pracy.

Z ulgą odetchną mieszkańcy Gryfina. A przynajmniej część z tych, którzy każdego dnia dojeżdżają do pracy czy szkoły w Szczecinie. Ich koszmar, związany z dojazdem do stolicy regionu, będzie nieco mniejszy. Po interwencjach spółka PKP PLK zgodziła się na uruchomienie dodatkowego porannego pociągu. Na trasie pojawi się w najbliższy poniedziałek.

Komentarze

@@Klara 2023-02-01 18:48:33 I marszałek jeszcze dorzuca kasę na PR w przeciwieństwie do wojewody. Ale na pewno nie ma wpływu na rozklad jazdy PKP "coś tam", bo to każdy inny odpowiada za bardzo wąski pasek zadań czegoś co ogólnie nazywa się kolej w PL.

Wujek 2023-02-01 18:44:47 Jak to brakuje wiedzy u młodzieżowki i akolitów karmionych sokiem z buraka silnie razem oraz marchewką. Przewozy Regio organizuje marszałek który pozwolił Owsiakowi pomazać pociąg malunkami i ostatnio na koszt podatnika dał pasażerom darmową trasę do Kołobrzegu a datki do puszki Owsiaka zwanego przez Grodzkiego noblistą

@Klara 2023-02-01 17:55:05 Jak się to czyta, to ręce opadają. PKP to firma państwowa i wpływ na nią ma tylko władza centralna (np. blokuje SKM-kę). Regionalnym przedstawicielem władzy państwowej jest wojewoda, marszałek może jedynie apelować, wywierać presję na wojewodę, by ten naprawiał błędy.

ale jazda 2023-02-01 17:28:58 druga jezdnia na Krygiera jest potrzebna.

Warty 2023-02-01 17:28:19 ZGL ZST ZGR ZPL ZKO

ZGR 2023-02-01 16:59:06 Przecież tam powinni tory rozebrać ,ZGR to coś niemiejskiegoo

po co 2023-02-01 16:56:08 Po co ściągać ludzi ze fsi ZGR do miasta ?