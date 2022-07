Burze i silne ulewy w Szczecinie. Ulice zalane w wielu miejscach

a w UK leje cały rok, raz jak byłem cały, CAŁY czerwiec lało non stop i co ?? i nic :) ludzie normalnie funkcjonują, auta jeżdżą i komunikacja. Inny świat normalnie

Widać dla Duklanowskiego rok to za mało by cokolwiek zrobić.

Nooo

2022-07-01 15:56:00

i "gitara". Do prezia - jak teraz będziecie cos betonować /a na pewno będziecie/ to proszę pamiętać o rynienkach w betonie czy asfalcie. I wszystko co zielone do kosza.. zasłania jak woda płynie po betonie.