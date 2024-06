„Odra Queen” znów pływa

Fot. KJT

Jak już informowaliśmy, dwa popularne statki białej floty, od wielu lat zabierające mieszkańców i przyjezdnych na wycieczki po szczecińskich wodach, mają nowych właścicieli. „Peene Queen” i „Odra Queen” – bo o nich mowa – w poprzednim sezonie nie pływały. Grupa PŻM, do której należały, wystawiła je na sprzedaż. Jednostki nabyli lokalni armatorzy. „Odra Queen”, którą kupiła spółka KJT spod Szczecina (armator statku „Joanna”), od maja zabiera turystów na wodne wycieczki. Są to m.in. rejsy tematyczne z przewodnikiem. Statek cumuje obok „Joanny” przy bulwarze Piastowskim. Na jutro (o godz. 17) zaplanowany jest dwugodzinny „Rejs na powitanie lata” z Tomkiem Wieczorkiem. Armator przymierza się też do organizowania wycieczek na trasie Szczecin – Świnoujście. ©℗

(ek)