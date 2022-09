Wrześniowe rejsy. Wakacje minęły, ale biała flota nadal zaprasza

Podczas wakacji dużym zainteresowaniem turystów i mieszkańców Szczecina cieszą się rejsy statkami białej floty. Mimo że sezon minął, armatorzy statków pasażerskich wciąż oferują ciekawe wyprawy, nie tylko po szczecińskim porcie.

Spółka Unity Line (z grupy Polskiej Żeglugi Morskiej) jest armatorem nie tylko promów morskich, ale też jednostek pasażerskich „Odra Queen” i „Peene Queen”. Od lat można się nimi wybrać na wodne wycieczki po Odrze, kanałach portowych, jeziorze Dąbie czy Zalewie Szczecińskim. W wakacje statki były oblegane, ale również we wrześniu można popłynąć w ciekawy rejs.

I tak, na 7 września zaplanowano dwugodzinną wycieczkę po jeziorze Dąbie, jednym z największych w Polsce, owianym romantyczną legendą Mare Dambiensis, stworzoną przez pierwszych polskich żeglarzy naszego regionu. Uczestnicy rejsu usłyszą historie i opowieści przewodnika Jacka Wocha oraz dostaną tematyczny poczęstunek.

Z kolei 10 września armator zaprasza na „Chill & grill – szczecińskie opowieści”, czyli dwugodzinny rejs do wraku betonowca na jeziorze Dąbie, połączony z opowieściami przewodnika Tomasza Wieczorka i grillowym poczęstunkiem.

W niedzielę natomiast (11 września) będzie jeszcze okazja, aby się wybrać na całodniową wyprawę statkiem ze Szczecina do Świnoujścia. W ofercie jest tu także propozycja dla rowerzystów, czyli „Rejs na dwóch kółkach”, urozmaicony o wycieczkę rowerową z doświadczonym przewodnikiem. Można podczas niej zwiedzić zarówno polską, jak i niemiecką część wyspy Uznam oraz wyspy Wolin i Karsibór.

Na 17 września przygotowano półtoragodzinny rejs po zakątkach portowych „O ludziach morza” z przewodniczką Małgorzatą Dudą.

– Jego uczestnicy poznają opowieści związane z życiem rybaków i pirackimi wyprawami Wyszaka – zapowiada armator. – Nie zabraknie też historii o fantastycznych stworzeniach żyjących pod wodą, o wyprawach dzielnych rybaków i marynarzy, a także o nieustraszonej postawie księcia Bogusława w trakcie spotkania z piratami.

Szczegółowe informacje o rejsach i cenach można znaleźć na stronie internetowej: www.statki.net.pl.

Na wodne wycieczki we wrześniu zaprasza także SECCO, armator statków „Kapitan Cook” i „Sedina”. Proponuje tzw. rejsy do natury, po porcie, stoczni, rzece Świętej, jeziorze Dąbie. Trasy są różnej długości, a poszczególne wyprawy trwają od godziny do blisko trzech godzin. Więcej szczegółów na stronie: www.statek.pl.

(ek)