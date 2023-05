PŻM chce sprzedać dwie jednostki białej floty ze Szczecina

Do kogo odpłynie Odra Queen, którą PŻM chce sprzedana wraz z drugim wycieczkowcem Peene Queen? Fot. Elżbieta Kubowska

Polska Żegluga Morska wystawi na sprzedać dwie jednostki białej floty – Odra Queen i Peene Queen. Powodem jest małe zainteresowanie rejsami turystycznymi oraz wysoki koszt remontu. Jednostki pływały od ponad 30 lat.

Obie jednostki - Odra Queen i Peene Queen – zostały wybudowane w 1990 roku. W tym roku czeka je klasowy remont, który odbywa się co pięć lat.

"Jest to typowy remont dla każdego statku, kończący się odnowieniem dokumentów. Oferta, którą nam zaoferowała stocznia jest bardzo wysoka i stwierdziliśmy, że koszty remontu są znacznie wyższe, niż spodziewane później wpływy z eksploatacji dalszej tych statków" – przekazał Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej.

Na niskie wpływy z eksploatacji składała się m.in. pandemia, krótki sezon oraz małe zainteresowanie ze strony turystów.

"Szczecin jest bardzo trudnym rynkiem. To nie jest Gdańsk, gdzie praktycznie przez cały tydzień te statki pływają i one są maksymalne obłożone. W Szczecinie, jeśli chodzi o obłożenie, to tylko weekendy są takie dosyć mocne, w tygodniu one praktycznie puste pływają" – powiedział Gogol. "Na dodatek do samych nabrzeży trudno dojść, więc nie jest to łatwy biznes" – dodał.

Odra Queen i Peene Queen przez lata były atrakcją turystyczna Szczecina. Obsługiwały m.in. wycieczki po Odrze, do Świnoujścia, Trzebieży, na wyspę Wolin, czy do Ueckermünde.

"Korzystaliśmy z różnych opcji, była możliwość czarterów tych statków. Pływały one do Świnoujścia, okazało się jednak, że dla klientów jest to za długi rejs. Mieliśmy problemy, jeśli chodzi o obłożenie w tygodniu. To wpisuje się w bardzo długą historię nieudanych prób rozruszania tej białej floty" – przekazał Gogol.

"Z przykrością wystawimy te statki na sprzedaż. Być może zostaną one w Szczecinie, być może ktoś ma jakiś lepszy pomysł na eksploatację tych statków i one tu dalej będą. Problem polega na tym, że one w tym roku muszą przejść przez remont i to się po prostu nie opłaca" – podkreślił Gogol.

Polska Żegluga Morska w najbliższych tygodniach ma przygotować ofertę sprzedaży. (PAP)

