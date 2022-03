Od wtorku w Szczecinie. Debiut roweru miejskiego po długiej przerwie

Wtorek 1 marca o godz. 6 - to oficjalna pora debiutu roweru miejskiego IV generacji w Szczecinie. Rozstawianie nowych pojazdów spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne rozpoczęła w poniedziałkowe popołudnie.

- Nowy BikeS to 800 jednośladów wyposażonych w GPS i autonomiczne zamki. Będzie czynny cały rok, a nie od marca do listopada jak poprzednio - przypomina Wojciech Jachim, rzecznik NiOL. - Dawne stacje dokujące zastąpiły zwykłe stojaki rowerowe z tablicami „Strefa Postoju". Ich liczba zwiększyła się z 87 do 100.

Nowy rower BikeS ma siedem biegów (wcześniejsze modele miały trzy) i prowadzi się bardzo lekko. W poprzednim systemie stacje miały zamki, do których trzeba było mocować jednoślad. Nowe rowery mają lock (autonomiczny zamek) na tylnym kole, dlatego zamiast stacji z zamkami są zwykłe stojaki. Pojazd można zostawić nie tylko w strefie postoju, ale także poza nią - w całym obszarze funkcjonowania BikeS.

- Zlokalizowanie najbliższego roweru (i jego rezerwacja) - w strefie postoju czy poza nią - jest możliwe dzięki aplikacji Roovee. Pozostawienie roweru poza strefą postoju wiąże się jednak z dodatkową opłatą w wysokości 10 zł - przypomina Wojciech Jachim. - Natomiast za wypożyczenie roweru spoza strefy postoju i odstawienie do strefy system dolicza 5 zł bonifikaty.

Strefa postoju to obszar o promieniu ok. 30 metrów wyznaczony na zasadzie geolokalizacji. W praktyce oznacza to, że rower można oprzeć o stojak w strefie, ale można go także postawić w pobliżu na nóżce.

By skorzystać z nowego BikeS, trzeba się zarejestrować. Zmieniły się regulamin i cennik. Dlatego także ci, którzy byli wcześniej zarejestrowani w wypożyczalni i chcą znów z niej po rocznej przerwie korzystać, muszą założyć nowe konto. Osoby, które nie zlikwidowały dotychczasowych kont, a chcą to zrobić, proszone są o przesłanie wniosku o usunięcie konta i zwrot środków na adres biuro@bikes-srm.pl. We wniosku należy podać identyfikator klienta (numer telefonu), imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer konta bankowego.

Decydując się na korzystanie z nowych rowerów musimy też pamiętać o nowym cenniku. Dla tych, którzy zamierzają korzystać z rowerów systematycznie przygotowano abonamenty, jeżdżący od czasu do czasu zapłacą 6 groszy za minutę.

Aplikację mobilną Roovee można bezpłatnie pobrać z Google Play, App Store i App Gallery. Jest dostępna w czterech językach: polskim, niemieckim, angielskim i ukraińskim. Umożliwia m.in. rejestrację, wniesienie opłaty startowej (20 zł), doładowanie konta, zakup abonamentu, lokalizację stref postoju i dostępnych rowerów, rezerwację roweru, a przede wszystkim wypożyczenie roweru poprzez zeskanowanie kodu QR z elektronicznej blokady.

