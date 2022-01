Nowe rowery już w Szczecinie. Start 1 marca

Po roku przerwy na ulice Szczecina powróci rower miejski. Do spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne w Szczecinie dotarło już 600 nowych jednośladów. W przyszłym miesiącu spodziewana jest dostawa kolejnych 200. Nowy BikeS startuje 1 marca. W lutym rozpocznie się rejestracja użytkowników nowego systemu.

- To rowery IV generacji wyposażone w GPS i urządzenia zabezpieczające przed nieuprawnionym wypożyczeniem. Stacje z zamkami odchodzą w przeszłość - przypomina Wojciech Jachim, rzecznik prasowy NiOL. - Zastąpią je widoczne w aplikacji strefy postoju. Rowery będzie można wypożyczać i zdawać w całym obszarze funkcjonowania BikeS, ale za zwrot roweru poza strefą postoju trzeba będzie zapłacić dodatkowo 10 zł. Z kolei po odstawieniu pozostawionego poza strefą do strefy postoju, na konto użytkownika wpłynie 5 zł.

Nowy system umożliwia czasowe tworzenie stref np. przy okazji wydarzeń generujących większy ruch w konkretnym miejscu, jak choćby podczas The Tall Ships Races.

Nowe rowery mają koła o średnicy 26 cali, trzy biegi, hamulec tylny typu torpedo, bagażnik na kierownicy umożliwiający przewóz przedmiotów o pojemności 4–6 l i masie do 10 kg.

Szczeciński rower miejski BikeS został uruchomiony w 2014 roku, a rozbudowany w 2016. W pierwszych latach cieszył się ogromną popularnością wśród szczecinian, rokrocznie notował pół miliona wypożyczeń. Z czasem z powodu intensywnej eksploatacji liczba rowerów i sprawność systemu zaczęły maleć. Dlatego w 2019 roku spółka NiOL wszczęła starania o pozyskanie środków z budżetu gminy na odnowienie floty. Pieniądze na BikeS IV generacji miały się znaleźć w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok. Udało się to jednak dopiero teraz. W marcu 2021 roku spółka NiOL ogłosiła przetarg na BikeS IV generacji. Zwycięska oferta konsorcjum Orange Polska S.A i ROOVEE S.A przekroczyła kwotę przeznaczoną przez NiOL na realizację zamówienia o ok. 0,5 mln zł. W tej sytuacji NiOL wystąpił do Rady Miasta o powtórne dokapitalizowanie spółki.

Nowy rower miejski wyjedzie na ulice Szczecina 1 marca br., ale już w lutym będzie się można zarejestrować do nowego systemu. ©℗

​ToT