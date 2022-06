Od poniedziałku w komunikacji znów zmiany. Tramwajowy come back w Szczecinie

Torowa rewolucja wkroczyła w kulminacyjny moment i w najbliższych dniach pasażerowie odetchną z ulgą. Tak oto anonsuje kolejne już zmiany, tym razem wraz z początkiem wakacji, w szczecińskiej komunikacji Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa spółki Tramwaje Szczecińskie. Te oznaczać zaś będą powrót tramwajów w odcinek al. Wyzwolenia i na pl. Rodła oraz do nowej pętli przy ul. Orzeszkowej na Niebuszewie-Bolinku od najbliższego poniedziałku, 27 czerwca.

Minione miesiące upływały pod znakiem co i rusz wydawania komunikatów o korektach tras przejazdów i rozkładów (było ich sumie kilkanaście), bo trzeba było wytyczać tak dla tramwajów, jak i autobusów z powodu blokad i ich przestawiania z jednego miejsca w inne wraz z postęp prac przy przebudowie torowisk i jezdni tak w centrum, jak i na Niebuszewie-Bolinku. Od poniedziałku nie będzie już m.in. cofania w przypadku składów linii 3 na rondzie Giedroycia. Znikną bariery dotąd zagradzające dalej przejazd ul. Kołłątaja, a tramwaje ponownie pojadą nią i dalej przez rondo Sybiraków i ul. Asnyka do nowej pętli przy ul. Orzeszkowej. Kierowcy będą mogli też wreszcie korzystać z nowych jezdni w ul. Asnyka pomiędzy Rondem Sybiraków i ul. Kadłubka.

Równocześnie, czyli tego samego dnia, w centrum drogowcy z ZUE S.A. oddadzą do eksploatacji fragment nowego torowiska w al. Wyzwolenia - ten od pl. Żołnierza Polskiego do pl. Rodła wraz relacjami skrętnymi z niego w ul. Piłsudskiego. A to oznaczać będzie też przywrócenie ruchu tramwajów na całej długości samej ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Matejki do pl. Szarych Szeregów.

Zmiany na tramwajowych trasach

Ponownie swoją stałą trasą pojadą „jedynki" dotąd przekierowywane alejami Piastów i Powstańców Wielkopolskich do pętli na Pomorzanach. Dla przypomnienia, jakby ktoś zdążył zapomnieć, składy obsługiwać będą szlak Osiedle Zawadzkiego – al. Wojska Polskiego – pl. Szarych Szeregów – pl. Rodła – pl. Hołdu Pruskiego – Brama Portowa – Potulicka.

Na swoją stałą trasę powrócą także „piątki" (Krzekowo - pl. Rodła - Stocznia Szczecińska) dotąd korzystające dla odmiany z objazdu al. Bohaterów Warszawy, ul. Bolesława Krzywoustego i dalej przez Bramę Portową, al. Niepodległości, oraz place Żołnierza Polskiego i Hołdu Pruskiego.

Częściowo zmienią trasy „dwójki" i „trójki". Tramwaje linii 2 od pl Żołnierza Polskiego pojadą na wprost al. Wyzwolenia do pl. Rodła i dalej po nawrocie prawoskrętami z ulic Piłsudskiego i Matejki przez pl. Hołdu Pruskiego/pl. Żołnierza Polskiego w kierunku Bramy Portowej i dalej do pętli Turkusowa. Natomiast składy na linii 3 z Osiedla Zawadzkiego do ronda Giedroycia i dalej do pętli przy dawnym dworcu Niebuszewo. Oprócz stałych przystanków, dodatkowo będą funkcjonować przystanki: „Niemcewicza" w ul. Kołłątaja za skrzyżowaniem z ul. św. Barbary przy skwerze im. Jacka Nieżychowskiego oraz dotychczasowy przystanek początkowy „Kołłątaja" na wysokości pętli autobusów w kierunku Osiedla Zawadzkiego.

Nadto częściowo zmienią trasę „szóstki" na Gocław – ul. Jana z Kolna – ul. Wyszyńskiego – Brama Portowa – plac Rodła (z nawrotem przez pl. Hołdu Pruskiego). Podobnie „10" Gumieńce – Brama Portowa – pl. Rodła (powrót przez pl. Hołdu Pruskiego) i kursować one będą tylko w dni powszednie w godzinach szczytu z częstotliwością co 12–24 minut.

Korekta linii zastępczej 812

Na swoją stałą trasę wrócą również tramwaje linii 11 tj. Ludowa – pl. Rodła – Pomorzany. A składy linii 12 pojadą znów do Pomorzan (dotąd kończyły kursy na pętli Głębokie) przez pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego (powrót al. Wyzwolenia) – pl. Rodła – ul. Piłsudskiego - pl. Szarych Szeregów - al. Piastów z częstotliwością co 12 min w dni powszednie i soboty, w dni świąteczne co 20 minut.

Równocześnie nastąpi zmiana trasy autobusowej linii zastępczej 812. Kursy realizowane będą w relacji ul. Niemcewicza – pl. Rodła trasą: ul. Kołłątaja – rondo Giedroycia – al. Wyzwolenia – pl. Rodła – ul. Piłsudskiego – pl. Grunwaldzki – ul. Rayskiego – al. Wyzwolenia – ul. Ofiar Oświęcimia – ul. Staszica – rondo Giedroycia – ul. Kołłątaja (nawrót na rondzie Sybiraków).



Korekty w trasach linii autobusowych w centrum i na Niebuszewie-Bolinku planowane są na początek lipca, po zakończeniu wszystkich prac drogowych. ©℗

Mirosław WINCONEK