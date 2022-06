Nową nitką al. Wyzwolenia od czwartku

Na placu przebudowy torowisk i odcinków jezdni w obrębie pl. Rodła, w al. Wyzwolenia i al. Piłsudskiego w Szczecinie krajobraz zmienia się z dnia na dzień. Ciężki sprzęt do wylewania asfaltu i walce krążące po centrum oraz liczne zastępy robotników to znak, że ponowna reorganizacja ruchu w tym miejscu jest już blisko. Konkretnie od najbliższego czwartku 16 czerwca kierowcy pojadą remontowaną dotąd nitką al. Wyzwolenia od ul. Malczewskiego do pl. Żołnierza Polskiego. A nieprzejezdna stanie się dla odmiany ta w kierunku Niebuszewa.

- To będzie trudny, trwający około dwóch tygodni etap - zapowiada Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa spółki Tramwaje Szczecińskie. - Zmiany, po których będzie już dużo lepiej, odczują zarówno kierowcy, jak i pasażerowie komunikacji miejskiej.

Od 16 bm. drogowcy rozpoczną układanie warstwy ścieralnej na jezdni wschodniej al. Wyzwolenia, tej od pl. Żołnierza Polskiego do wysokości ul. Borysza (do zjazdu od strony z CH Galaxy), na której częściowo ruch samochodów odbywa się w obu kierunkach. Będą też kontynuować prace wykończeniowe przy nawierzchniach w

