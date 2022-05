Od poniedziałku przy pętli Pomorzany kolejna reorganizacja. Ul. Smolańską zablokują jeszcze bardziej

Nową jezdnię i chodniki na ulicy Smolańskiej obejmuje część prac związanych z przebudową torowisk do szczecińskich Pomorzan. Roboty w tym rejonie przy dojeździe do starej i funkcjonującej wciąż pętli oraz nowej urządzanej tuż obok niej postępują. To wymusza kolejne zmiany w organizacji ruchu. Drogowcy z ZUE SA, wykonawcy inwestycji, wprowadzą je od dziś, poniedziałku 16 maja.

– Mieszkańców ulicy Smolańskiej prosimy o szczególną uwagę ze względu na zmiany, które zamierza wprowadzić wykonawca – uprzedza Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa spółki Tramwaje Szczecińskie. – Fragment tej ulicy przy ul. Klemensiewicza zostanie zamknięty dla ruchu, a dojazd do pobliskiego osiedla mieszkaniowego „Klemensiewicza” możliwy będzie przez przejazd tymczasowy.

Od poniedziałku w ramach tego etapu inwestycji wykonywane będą prace związane z przebudową układu drogowego i torowego dokładnie na ul. Smolańskiej przy jej połączeniu z drogą wewnętrzną ul. Klemensiewicza na odcinku od wjazdu na drogę wewnętrzną za posesją Smolańska 3 do posesji Smolańska 18c.

W związku z tym nastąpi zamknięcie jezdni od wjazdu na drogę wewnętrzną za posesją Smolańska 3 do posesji Smolańska 18c. Wjazd na teren osiedla przy ul. Klemensiewicza możliwy będzie tylko od strony zachodniej tymczasowym wjazdem przez torowisko tramwajowe. Natomiast wjazd na teren parkingu strzeżonego odbywać się będzie tymczasowym wjazdem od strony ul. Chmielewskiego. Jednocześnie na ul. Smolańskiej od strony al. Powstańców Wielkopolskich będzie obowiązywał zakaz ruchu samochodowego z wyjątkiem pojazdów budowy, dojazdu do posesji i dojazdu do sklepu „Netto”.

W zależności od odcinka, trwają tam obecnie prace m.in. przy układaniu krawężników, podbudowy pasa nowej jezdni wzdłuż ul. Smolańskiej i zalewanie jej warstwą wiążącą asfaltu. Równocześnie montowane są odcinki nowej kanalizacji deszczowej w obszarze pętli Pomorzany wraz ze studniami, budowa linii kablowej oświetlenia. Ponadto rozpoczęło się układanie rur osłonowych pod torowiskiem nowej części rozbudowywanej pętli, wykonywanie fundamentów pod budynek socjalny na istniejącej pętli tramwajowej, otworów pod fundamenty słupów trakcyjnych i przyłączy z mediami do nowego budynku socjalnego. ©℗

(M)