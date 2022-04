Nadodrzańska odsłona rewolucji torowej pełna kolizji. Przestój w przebudowie części ul. Kolumba

Prace przy przebudowie części przyodrzańskiej trasy do szczecińskich Pomorzan wyraźnie wyhamowały. Chodzi o rozkopane dotąd fragmenty ul. Krzysztofa Kolumba - te za dworcem, aż do stacji paliw Orlen u zbiegu ulic Nadodrzańskiej i Zapadłej, w których do tej pory rozebrane już zostały stare tory tramwajowe i miały ruszyć roboty ziemne przy układaniu nowych instalacji.

- Częściowe wstrzymanie prac wynika z faktu olbrzymiej ilości kolizji podziemnych. Nie mówimy oczywiście o całej inwestycji, a fragmentach na ul. Krzysztofa Kolumba - wyjaśnia Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa spółki Tramwaje Szczecińskie, inwestora zastępczego odpowiedzialnego za realizację projektu.

Po zerwaniu szyn, skuciu nawierzchni i podbudowy jezdni do samego gruntu zaczęły się schody nie do przejścia w postaci plątaniny wszelkiego uzbrojenia, w tym sieci wodociągowych, gazowych, elektrycznych, kanalizacyjnych, teletechnicznych i centralnego ogrzewania.

- Dodatkowo współpraca z projektantem nie układa się niestety tak jak powinna. Są to zatem kwestie niezależne od wykonawcy czy naszej spółki - zastrzega H.

...