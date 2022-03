Rewolucja torowa nie tylko od strony Odry

Coraz więcej zmian z upływem każdego tygodnia przynosi odsłona torowej rewolucji na Pomorzanach oraz jednej z dwóch tras tramwajowych, która do nich prowadzi i jest na kilku odcinkach w trakcie przebudowy - ta wzdłuż ulic Nabrzeże Wieleckie, Krzysztofa Kolumba i Smolańskiej w Szczecinie. Na starej pętli nie ma już ani jednego drzewa, a tuż za nią ciężki sprzęt niweluje teren po zlikwidowanych działkach. Równocześnie na szlaku nadodrzańskim drogowcy z ZUE SA. i spółek podwykonawczych w rozebranych fragmentach starych torów i jezdni układają rury nowych instalacji, w tym gazowej, kanalizacyjnej i sieci elektroenergetyczne.

Dotychczasowa pętla u zbiegu ulic Budziszyńskiej i Smolańskiej, która jeszcze funkcjonuje i dojeżdżają do niej tramwaje linii 1, 11 i 12 teraz wygląda jak łysa polana po wycince z jej terenu wszystkich drzew. Nieco dalej, w kierunku bloków osiedla przy ul. Klemensiewicza, rozciąga się zaś wielki plac, na który wywrotki zwożą tony ziemi i piachu do wypełnienia niecki. W tym obniżeniu właśnie znajdowały się wcześniej zlikwidowane już działki. Spychacze to wszystko

...