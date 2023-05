Obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Wojewoda poprowadził poloneza [GALERIA, FILM]

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zatańczył poloneza wraz z Zespołem Pieśni i tańca Szczecinianie. Tak rozpoczął obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Fot. Dariusz Gorajski

Jednym z elementów tegorocznych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja był pokaz poloneza, który odbył się na Wałach Chrobrego pod budynkiem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Taniec poprowadził wojewoda Zbigniew Bogucki, a towarzyszył mu Zespól Pieśni i Tańca Szczecinianie.

W środę 3 maja punktualnie o godzinie 10.00 członkowie zespołu odśpiewali na schodach ZUW pieśń "Witaj, majowa jutrzenko". Zaraz po tym ustawili się do wspólnego tańca, który prowadzili Zbigniew Bogucki wraz z Ewą Ott-Kamińską, dyrektorką artystyczną tej ludowej formacji. Zespół był ubrany w ludowe stroje w barwach biało-czerwonych. Uroczysty pokaz trwał kilka minut i wzbudził aplauz zgromadzonych pod Urzędem Wojewódzkim widzów.

- Wrażenia są niesamowite - mówił wojewoda. - Pierwszy raz mogłem zatańczyć profesjonalny taniec i do tego z tak profesjonalna partnerką.

Zbigniew Bogucki przyznał, że występ był dla niego wyzwaniem. I choć nie zdążył przećwiczyć kroków, poszło mu całkiem sprawnie.

- Nie ćwiczyłem, ale myślę, że wszyscy mamy tego poloneza we krwi, w genach. A jak ma się do tego jeszcze tak dobry zespół... - tłumaczył. - Krótko przed wydarzeniem dowiedziałem się, że Szczecinianie mnie zapraszają, co mnie niezwykle ucieszyło.

Pod wrażeniem była również Ewa Ott-Kamińska, która wraz z wojewodą prowadziła taniec.

- Była to ogromna przyjemność zatańczyć w pierwszej parze z panem wojewodą i tak rozpocząć dzisiaj piękne świętowanie tego wyjątkowego dnia - wyznała. Dodała też, że polonez w wykonaniu jej zespołu wyszedł tak dobrze, ponieważ zawsze skrupulatnie przygotowują się do każdego występu. Dyrektor artystyczna "Szczecinian" nie omieszkała również pochwalić Zbigniewa Boguckiego.

- Bardzo dobrze sobie poradził. Pan wojewoda jest znakomitym tancerzem - mówiła.

To nie koniec obchodów w Szczecinie. O godzinie 10.30 rozpoczęła się msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Świętej Rodziny, a o godzinie 12. na Jasnych Błoniach pod Pomnikiem Czynu Polaków odbędą się oficjalne uroczystości z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. ©℗

