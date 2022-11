Obchody Narodowego Święta Niepodległości i utrudnienia komunikacyjne

Piątkowe obchody Narodowego Święta Niepodległości, planowane tego dnia w różnych miejscach Szczecina będą oznaczać czasowe utrudnienia w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Warto o nich pamiętać, bo wystąpią praktycznie na trasach wszystkich linii tramwajów oraz 15 linii autobusów.

W godzi. 6–18 odbędą się Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości. I na czas trwania uroczystości wyłączone z ruchu będą ulice: Wały Chrobrego, Szczerbcowa, Jarowita i Wawelska. W godzinach 12-16 organizowany jest z kolei 4 Bieg Niepodległości Szczecin 2022. Na czas jego trwania dla samochodów nie będzie przejezdna ul. Plantowa.

Natomiast w godz. 11-15 ulicami miasta przejdzie marsz organizowany przez Porozumienie Środowisk Patriotycznych w ramach uczczenia „Narodowego Święta Niepodległości”. Jego trasa będzie przebiegać od Pl. Orła Białego przez ulice Grodzką, Sołtysią, Wyszyńskiego, al. Niepodległości, pl. Żołnierza Polskiego, al. Wyzwolenia, pl. Rodła, ul. Piłsudskiego, pl. Grunwaldzki, Odrodzenia i Szarych Szeregów. Dlatego podczas podczas przemarszu nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu tych ulic i placów. Utrudnienia dotyczyć będą zatem linii tramwajowych: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12 oraz czasowo linii autobusowych: B, C, 52, 58, 59, 61, 68, 75, 76, 86, 87, 101, 107, 806 i 812. Wstrzymywanie i wznawianie ruchu komunikacji miejskiej odbywać się ma na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM.



W godz. 14-17 na pl. Szarych Szeregów przed popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, uroczystości organizuje Szczecińska Agencja Artystyczna. W związku z zamknięciem dla ruchu pojazdów tej okolicy od godz. 14, na polecenie Centrali Ruchu ZDiTM tramwaje pięciu linii zostaną przekierowane na trasy zastępcze. I tak: na linii 1 – do pętli „Pomorzany” od przystanku „Bogumiły" przez pl. Gałczyńskiego – ul. Wawrzyniaka – al. Bohaterów Warszawy – al. Piastów – pl. Kościuszki – pl. Szyrockiego; na linii 5 – w obu kierunkach będą kursować objazdem al. Bohaterów Warszawy – Turzyn – pl. Kościuszki – Brama Portowa – pl. Żołnierza Polskiego – pl. Rodła i dalej swoją trasą; na linii 6 – kursy w relacji Gocław - pl. Rodła przedłużone zostaną do przystanku „Filharmonia”; na linii 9 – w kierunku „Potulickiej” kursy objazdem przez al. Bohaterów Warszawy – Turzyn – pl. Kościuszki – Brama Portowa – pl. Żołnierza Polskiego – Filharmonia – pl. Rodła – pl. Żołnierza Polskiego – Brama Portowa i dalej swoją trasą; na linii 11 – w obu kierunkach objazd przez pl. Kościuszki – Krzywoustego – Brama Portowa – pl. Rodła; na linii 12 - objazd przez od pl. Kościuszki – Krzywoustego – Brama Portowa – pl. Żołnierza Polskiego – Filharmonia – pl. Rodła – Pl. Żołnierza Polskiego (końcowy linii) i z powrotem z tego ostatniego przez al. Niepodległości – Bramę Portową – Krzywoustego – pl. Kościuszki i dalej stałą trasą. ©℗

(M)