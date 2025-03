O pensjach nauczycieli i parku narodowym na sesji Rady Miasta Szczecin

We wtorek odbyła się dziesiąta zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin. Fot. Alan Sasinowski

Dwa najważniejsze głosowania na wtorkowej sesji Rady Miasta Szczecin dotyczyły pensji nauczycieli oraz Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.



Gorąco zrobiło się przy okazji uchwały o podwyższeniu dodatków dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół. Klub PiS domagał się, aby podwyżkami objęto też nauczycieli wychowawców, tak żeby ich dodatek funkcyjny wzrósł do 400 zł (teraz dostają ustawowe minimum - 300 zł).

- W Szczecinie mamy najniższy dodatek funkcyjny dla wychowawców. Szczecinek ma 500 zł, Pełczyce 500 zł, Łobez 400 zł. Ktoś powie, że tam jest mniej nauczycieli. Ale też jest mniejszy niż w Szczecinie budżet. Wrocław, Poznań i Kraków to 500 zł, 400 zł i 500 zł. Nasz budżet jest w stanie to udźwignąć. Nauczycielom te dodatki po prostu się należą - argumentował Krzysztof Romianowski, przewodniczący klubu PiS.

Jego klubowy kolega, były wiceminister nauki, Maciej Kopeć, stwierdził, że związki zawodowe podczas rozmów o podwyżkach były "mamione", bo magistrat od początku nie chciał iść na ustępstwa.

- Warto pamiętać pierwszą kadencję rządów Platformy i projekt likwidacji 36 szkół - mówił samorządowiec. - Protestowały setki osób pod urzędem miasta. W czasach PO likwidowano tysiące szkół, dziesiątki tysięcy nauczycieli straciło pracę.

PiS-owi ripostowała Urszula Pańka z Koalicji Obywatelskiej. Jej zdaniem partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma prawa apelować do nauczycieli - bo gdy prawica rządziła, nauczyciele podczas swojego strajku zostali potraktowani przez rząd Zjednoczonej Prawicy "z buta".

- Radni PiS płaczą przed państwem o dodatki za wychowawstwo - mówiła radna. - Niech oddadzą pieniądze, które zabrali w 2015 roku na beznadziejne reformy i wtedy będziemy mieli pieniądze do podziału. Rząd Donalda Tuska podwyższył o 30 proc. wynagrodzenie nauczycieli.

- Dyrektorzy i zastępcy bardzo często zarabiają mniej niż nauczyciele, z uwagi na fakt, że nie mogą przeprowadzać dodatkowych lekcji, dlatego, aby podkreślić ich pracę, uzgodniliśmy podwyżkę w wysokości 50 proc. dodatków dla nauczycieli - tak tłumaczyła sens uchwały Jolanta Balicka z klubu OK Polska.

I dodała, że rozmowy o tym, żeby podwyższyć dodatek wychowawcom, trwają. Ma to się ziścić "w przyszłości", może w przyszłym roku.

Zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski zapewnił, że podczas pracy nad treścią uchwały uwzględniono 80 proc., a nawet 90 proc. wniosków związków zawodowych nauczycieli. Obie strony, urzędnicy i związkowcy, umówiły się, że w drugiej części roku spotkają się, aby sprawdzić, jak realizowane są wydatki na oświatę.

- To pierwszy rok, który opiera się o nową ustawę o samorządzie, więc trudno nam było na początku roku założyć, czy będzie nas stać, aby do dodatków dopisać dodatek dla wychowawców i mentorów, których jest 2867 wychowawców i 1180 mentorów - powiedział Marcin Biskupski. - Całość wydatków zwiększyłaby się o ok. 6,5 mln zł. Dzisiejsza uchwała to wzrost wydatków na oświatę o 5,3 mln zł.

Uchwała została przegłosowana.

Kolejny ważny temat: uzgodnienie granic Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Park w końcu ma powstać, choć na razie bez Gryfina.©℗

(as)