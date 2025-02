Na sesji Rady Miasta Szczecin bój o Strefę Czystego Transportu

PiS zwraca uwagę, że Szczecin nie dostał dofinansowania z KPO, mimo że podjął uchwałę intencyjną o wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu, co miało zapewnić nam dodatkowe punkty. Prawica chce porzucenia planu wprowadzenia SCT. To tak ważna dla niej sprawa, że jeszcze przed rozpoczęciem sesji klub radnych PiS zorganizował konferencję prasową, na której przewodniczący klubu Krzysztof Romianowski nazywał SCT "wymysłem ideologicznym zielonych szaleńców".

Na sesji wrócił temat nowych tramwajów dla Szczecina. W grudniu Tramwaje Szczecińskie podpisały z poznańską spółką Modertrans umowę na zakup 4 pojazdów. Plan był taki, żeby kupić kolejne 8 - za pieniądze z Krajowego Planu Obudowy. Szczecinowi nie udało się jednak dostać tych pieniędzy w konkursie Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Mimo to we wtorek prezydent Szczecina Piotr Krzystek ogłosił, że miasto i tak kupi te 8 pojazdów.

Radni uchwalili plany zagospodarowania przestrzennego m.in. dla terenu "Bolinko - Niemierzyńska 4". Co ma ochronić przed wyburzeniem starą kamienicę na ul. Niemierzyńskiej, która wcześniej miała zostać rozebrana, oraz przygotować teren pod rozbudowę Technoparku. Radni zgodzili się także na sprzedaż należącej do miasta działki przy ul. Słowackiego w Świnoujściu.

- W mojej fundacji zatrudniam siedem osób, w tym cztery z niepełnosprawnościami - mówiła Joanna Sawicka-Budziak. - Myślę, że udowadniamy, że osoby z niepełnosprawnościami mogą wnosić dużą wartość do społeczeństwa, do przedsiębiorstw. Naszym najnowszym dzieckiem jest "Przewodnik pozytywnych praktyk wobec osób z niepełnosprawnościami". Moim marzeniem jest, aby każdy z państwa się z nim zapoznał.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

@Koniec lewactwa 2025-02-25 22:16:00 to ten lewak Bartoszewicz co ludzi chciał pozbawiać praw obywatelskich i wsadzać do więzień jak się nie zaszczepią?

oszukują was 2025-02-25 22:13:52 oszukują was - nie mówią ile będzie kosztować transformacja energetyczna - od 2021 do 2040 roku Polacy będą musieli wydać codziennie 500 milionów zł - to daje ok 3500 tys miliardów zł - nie będziecie mieć niczego i nie będziecie szczęśliwi ale nikogo to nie będzie obchodzić.

@Strefa 2025-02-25 22:10:06 tylko elektryki - reszta won z Wolnego Miasta Szczecin - biedota niech chodzi z buta i dopłaca do elektryków dla bogatych.

Strefa 2025-02-25 21:52:21 Wprowadzić jak najszybciej strefę czystego transportu lub zakaz rejestracji aut powyżej 8 max 10 lat. Dość tych starych klamotów, często wypierdzianych przez Niemca co smród zostaje wiele minut po przejechaniu takiego złomu.

Zapraszamy! 2025-02-25 21:29:01 @Tak dla SCT ; @Strefa SCT musi być; @Urba- ńska@ Czyste powietrze, lasy, jezioro (głębokie!), absolutny brak przemysłu, cisza, spokój. Rynek nieruchomości w przystępnych cenach. Trzeba więcej? Nie męczcie się w Szczecinie skoro on was tak uwiera, dusi was i wasze dzieci. Czy przy tylu zaletach odległość do najbliższego szpitala powiatowego ponad 20km to problem? Czy dojazd do najbliższej filharmonii 100km to problem? Pewnie, że nie! Borne Sulinowo zaprasza!

Dotyczy wszystkich 2025-02-25 20:07:31 A skoro to dotyczy wszystkich mieszkańców to tylko REFERENDUM !!!

Takie życie 2025-02-25 20:06:00 Chcesz czyste powietrze lub spokój to się przenieś po za centrum. Godzisz się na mieszkanie w centrum to godzisz się na hałas i spaliny - odwieczne prawa natury

Koniec lewactwa 2025-02-25 19:34:48 Dlatego będę głosował na dr Artura Bartoszewicza na prezydenta, na głowę państwa. Dość rządów pisiorów, zlewaczałego kodziarstwa i konfy. Od 89 r ten gnój się za nami ciągnie. Skoro na ukrainie mógł zostać prezydentem błazen cwaniak to w Polsce wybory wygra Bartoszewicz. Nie znacie go z mainstreamowych mediów bo mówi prawdę i boją się go zapraszać. Na YT jest pełno wywiadów z nim. Odpalcie, posłuchajcie co mówi gość który nigdy nie przypiął sobie do klapy marynarki flagi ukraińskiej.

zielony ład 2025-02-25 18:53:41 W okupowanych przez nazistów miastach też kategoryzowano ludzi. Ci o pewnej narodowości musieli chodzić rynsztokiem.

Qqq 2025-02-25 18:52:01 Jesteś biedny zapierd…aj na piechotę albo autobusem razem z resztą plebsu! Wara wam od panów!

Helikopter z Misia 2025-02-25 18:29:59 A Jak tam 581 kamer na ulicach ciecina ?Produkuja one prawie 14 tysiecy godzin nagran dziennie. Po co komu te nagrania ? To ten sam totalitaryzm co sct, ale nikomu to nie przeszkadza. Serdecznie pozdrowienia dla prezydenta, viceprezydentow, radnych, miejskich aktywistow

@Jjd 2025-02-25 18:14:56 Po pierwsze biedni nie mają samochodów. Po drugie mogą wjechać do centrum w każdej chwili tramwajem lub wejść pieszo.

Szczecinianin 2025-02-25 18:07:37 No i wprowadzicie SCT tylko dla wybrańców i skażecie uboższych mieszkańców na wykluczenie transportowe, a bogaci będą jeździli drogimi elektrykami. Biedota będzie opodatkowana i dopłacała do elektryków swoje podatki. Dość lewackiej ściemy

Adi 2025-02-25 18:05:46 Popieram ideę SCT. Będzie więcej miejsca do parkowania.

Urba- ńska@ 2025-02-25 18:03:13 Wreszcie coś się rusza w sprawie czystego transportu w mieście ! Dzieciaki już nie mogą oddychać od tego smrodu z tych samochodów na ropę ! Moglibyście jeszcze coś zrobić z tymi kopcuchami- piecami na węgiel, bo jesteśmy notorycznie truci, wręcz terrozywani przez ten trujący dym ! Strefa miała wejść już w maju 2025 roku ! Czy jest jakaś nadzieja na to ??? Pozdrawiamy Prezydenta !

Strefa SCT musi być 2025-02-25 17:49:26 Koniec trucia nas mieszkańców Śródmieścia Szczecina, przez stare auta na ropę, oraz stare rzęchy ! Dizle to już historia, często bez badań diagnostycznych i sfałszowanych dokumentach ! Mieszkańcy ulic Mazurska, Al. Papieża Jana Pawła II, Rayskiego, Piłsudzkiego i innych, popiera strefę czystego transportu ! Jesteśmy za ! ☝️

Jaka strefa ?!?! 2025-02-25 17:41:05 Jak Strefa to najpierw zróbcie infrastrukturę ku temu, tz dużo i duże parkingi do okoła strafy dla samochodów które nie mogą w nią wjechać !!! - w przeciwnym razie ogeaniczacie moje prawa i pierwsza z tym pójdę do sądu...

Jjd 2025-02-25 17:13:03 Przecież ta strefa to ściema, aby biedni nie mogli wjechać do centrum, dla środowiska to jest bez znaczenia

Absurdy trabsportu 2025-02-25 17:11:15 Szczeciński „ekologiczny” autobus jeździ 70 km do Niemiec, aby zatankować! Klimatyzm to ciężka choroba biurokratyczna, W mieście nie ma żadnej stacji tankowania paliwa wodorowego, więc średnio co 2 dni kierowca wodorowego mercedesa jeździ do niemieckiego Prenzlau, aby tam zatankować wodór.Kilogram wodoru na stacji w niemieckim mieście to aż 9,20 euro. Zapotrzebowanie autobusu wodorowego to 6 kg wodoru na 100 km. Oznacza to, że sama procedura dojazdu i tankowania kosztuje Szczecinian po 200zł ;-)

zielony ład 2025-02-25 17:02:28 zielony ład to wspólczesna ideologia komunizmu . Pod przykrywką dla dobra ludu .wprowadza się zamordyzm , segregacje majątkową , cenzurę.Gdyby uczciwie podejść do SCP to wprowadzono by zakaz wjazdu dla aut wielkolitrażowych

Tak dla SCT 2025-02-25 16:51:10 Zakaz dla starych diesli powinien być w Szczecinie od dawna. Trują nas i nasze dzieci.