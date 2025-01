Plan dla Polic i okolic

Radni przed podjęciem decyzji w sprawie uchwalenia planu wysłuchali szczegółowego omówienia wprowadzanych zapisów i regulacji. Uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Policcy radni uchwalili na wtorkowej (28 stycznia) sesji Rady Miejskiej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Miasto Police i Okolice”. To ważny dokument wprowadzający zmiany polegające m.in. na przekształceniu części terenów rolnych na mieszkaniowe i usługowe, oraz umożliwiający (konieczną) rozbudowę cmentarza komunalnego. Znalazły się w nim także niektóre zapisy, o które wnioskowali mieszkańcy.

Procedura uchwalenia tego planu ruszyła dużo wcześniej. Uchwała o przystąpieniu do jego sporządzenia została podjęta w maju 2021 roku, a później była dwukrotnie zmieniana - rozszerzono zakres projektu planu, bo pierwotnie był w nim tylko obszar dotyczący cmentarza w Policach. O niektóre zapisy i zmiany wnioskowali sami mieszkańcy. Oni też później zgłaszali uwagi do propozycji planistów. Część tych uwag uwzględniono, części nie można było uwzględnić, m.in. z powodu braku zgody np. ministerstwa (na odrolnienie niektórych terenów).

Taki plan sporządzany jest zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Według ściśle określonych procedur - określają one również zasady udziału mieszkańców w procesie planowania. Projekt opiniują też poszczególne instytucje i organy.

- Podczas sporządzania projektu planu została zapewniona partycypacja społeczna poprzez umożliwienie składania wniosków w pierwszym etapie, umożliwienie zapoznania się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu podczas jego wyłożenia, wypowiadania się podczas dyskusji oraz złożenia uwag do tego projektu planu - mówiła podczas sesji Agnieszka Szczygielska, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w Policach.

Powierzchnia obszarów objętych planem (jest ich osiem) wynosi ok. 88,20 ha. W samych Policach obejmuje obszary: A - przy ul. Tanowskiej i Piłsudskiego, B - przy ul. Wróblewskiego, C - przy ul. Nadbrzeżnej i Palmowej. A także: w Przęsocinie (tutaj aż 48,02 ha) - to obszar D (obszar dosyć spory na południe od tej miejscowości), w Niekłończycy - obszar E (teren blisko szkoły), Pilchowie - obszar F (teren obejmujący polanę śródleśną przy granicy ze Szczecinem, w Trzebieży - obszar G (przy ujęciu wody), Leśnie Górnym - obszar H (niedaleko zakładu utylizacji odpadów).

Wszystkie zmiany dość szczegółowo przedstawiła radnym Katarzyna Łukowicz - projektantka planu miejscowego.

Największe zmiany dotyczą Przęsocina, gdzie ok 15 ha gruntów (w tym należące do gminy) zmieniło przeznaczenie z rolnych na budowlane (dla zabudowy jednorodzinnej). Ważna jest także jedna ze zmian dotyczących Polic – części terenów przy cmentarzu komunalnym (przy ul. Tanowskiej i Piłsudskiego) – tam fragment terenu leśnego zostanie przeznaczony na rozbudowę istniejącego cmentarza komunalnego (było to już wcześniej uwzględnione w studium).

Burmistrz Polic Krystian Kowalewski przyznaje, że to ważna uchwała.

- Kilka spraw jest tu istotnych z powodów inwestycyjnych (np. Przęsocin), kilka z powodów porządkujących, zabezpieczających interesy mieszkańców – tłumaczy, i zaznacza, że bardzo ważne jest też posiadanie rezerwy dla rozbudowy cmentarza, co także uwzględnia uchwalony plan.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. ©℗

Agnieszka Spirydowicz