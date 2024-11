Nowy wodociąg na ul. Felczaka. Prace na zlecenie ZWiK zakończone

Roboty wodociągowe już się zakończyły. Fot. ZWiK

Na ul. Felczaka w Szczecinie zakończyły się roboty wodociągowe prowadzone na zlecenie ZWiK. Teraz trwa układanie chodnika, co nadzorowane jest przez ZDiTM.

– Wykonanie naszych robót polegało na wymianie sieci wodociągowej metodą crackingu w ul. Felczaka na odcinku od al. Wyzwolenia do ul. Unisławy – informuje Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. – Przedmiotem podpisanej we wrześniu z firmą GT Projekt umowy była wymiana odcinka wodociągu o średnicy DN100 mm i długości ok. 100 m wraz z przyłączami. Na czym konkretnie polegały nasze roboty? Wykonawca wykonał cracking, czyli kruszył stary wodociąg i w jego miejsce wciągał nową rurę.

Teraz przyszedł czas na kolejny etap, czyli wykonanie nawierzchni chodników.

(K)