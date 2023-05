Zmiany na Niebuszewie. Kierowcy jadą po torowisku

Według informacji przekazanej przez miejską spółkę Tramwaje Szczecińskie na odcinku od Ronda Giedroycia do ul. Felczaka została wprowadzona zmiana polegająca na przeniesieniu ruchu samochodów z lewego pasa jezdni na torowisko. Na lewym pasie jezdni rozpoczną się kolejne etapy prac drogowych. Oznacza to, że jadąc w kierunku centrum, kierowcy nie będą się poruszać jak do tej pory jezdnią pod prąd, ale muszą wjechać na torowisko.

oprac. (rj)