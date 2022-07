Nowe tabliczki z nazwami ulic na osiedlu Majowym. Kolejny etap tworzenia Systemu Informacji Miejskiej

ostatnia dzielnica

2022-07-23 16:03:33

Jeśli już mowa o Majowym to miasto mogło by coś zrobić z tymi ciemnymi ulicami. Ludzie są przyzwyczajeni do chodzenia wydeptanymi przez lata ścieżkami, a tu po zmroku nic nie widać. Człowiek się potyka o chodniki którymi miasto tez się nie zajmuje. No ale tabliczki będą nowe ciekawe jak długo takie pozostaną. Ciekawe czy miasto zapłaciło mieszkańcom osiedla za zniszczony parking i nasadzenia pod budowę biblioteki nie mówiąc już o ulicach rozjechanych przez autobus.