Przy stacji SKM w Zdunowie nowa jezdnia i parkingi

Wprawdzie uruchomienie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to wciąż odległa perspektywa (ostatnie komunikaty wskazują, że nie będzie to wcześniej niż w 2024 roku), ale w rejonach jej przyszłych przystanków na terenie samego Szczecina pojawia się już nowa infrastruktura miejska z chodnikami, parkingami, stojakami rowerowymi, oświetlonymi dojściami i oznakowaniami. Te mają być uzupełnieniem części kolejowej szlaku, za którego realizację odpowiada spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Tak jest chociażby z otoczeniem przyszłego przystanku na Pomorzanach od stron y ul. Mieszka I. Od dłuższego czasu jest też gotowe np. przy przystanku Niemierzyn u zbiegu ulic Arkońskiej i Wszystkich Świętych. Powstaje ono również na Gocławiu czy przy przystankach SKM Stołczyn Północny (Nad Odrą), Skolwin Północny (Artyleryjska). W ramach odrębnych zleceń do tej pory powstały też nowa pętla w Podjuchach przy ul. Metalowej oraz całe zaplecze wraz z przystankiem pod nowymi wiaduktami węzła drogowego Łękno (z wyłączonymi na razie z użytkowania peronami, przy których nadal nie ma przewidzianych w projekcie niedokończonej inwestycji czterech wind).

Największa zakresem i związanym z nim także finansowym wydatkiem inwestycja trwa aktualnie tuż przy nowej stacji PKP Zdunowo. Wykonawcą prac w rejonie ulic Gościniec i Bałtyckiej jest spółka MUSING BUD, a ich łączny koszt to ponad 3 mln zł brutto. Powstaje tam parking z jezdnią do zawracania aż do do wysokości przejazdu kolejowego od strony Wielgowa. Oprócz zatok parkingowych urządzone tam będą nowe chodniki, ścieżka rowerowa, dojście do peronów, ustawione zostaną elementy małej architektury, przewidziny jest nadto montaż nowego oświetlenia ulicznego i monitoringu wizyjnego.

- Zrealizowano już większość robót związanych z wykonaniem nawierzchni jezdni dojazdowej. Kontynuowane są prace przy budowie miejsc postojowych. W ramach prac sieciowych, posadowione zostały studnie w ulicy Gościniec. Kontynuowane są prace teletechniczne - wylicza Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki komunalnej Szczecińskie Inwestycje Miejskie, która odpowiada za realizację miejskiej części infrastukrury wszystkich przystanków przyszłej SKM.

Dla innych lokalizacji spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie nadal szuka wykonawców. Część z przetargów jest na etapie otwarcia i analizy ofert, a niektóre trzeba było ponowić, jak w przypadku: Cmentarza Centralnego (Ku Słońcu), Dąbia (Południe), Stołczyna (Glinek), Zdrojów, a wcześniej także przy dawnych stacjach Pogodno, Żelechowa i Golęcino. ©℗

(M)