Oferty na ul. Bożeny i co dalej? Pięciu wykonawców, pieniędzy na razie za mało

Dużo więcej pieniędzy niż zakładały wcześniejsze kalkulacje musi wydać miasto na przebudowę i dobudowę od podstaw nowego odcinka ul. Bożeny w Szczecinie, wraz z parkingiem na prawie dwieście aut. Ta jest niezbędnym uzupełnieniem układu drogowego wokół powstającego aquaparku na terenie po byłej Gontynce. Najtańsze z ofert firm, które gotowe są podjąć się tej inwestycji, o ponad trzy miliony złotych przekraczają założony na nią budżet.

Teraz ul. Bożeny, a de facto ledwie jej fragment od skrzyżowania z ul. 1 Maja, służy wyłącznie jako zaplecze i dojazd do placu budowy Fabryki Wody. Ewentualnie jako miejsce manewrowe dla pojawiających się na nim aut szkół nauki jazdy. Za kilkusetmetrowym odcinkiem z płyt betonowych rozciąga się już tylko polny dukt, biegnący skrajem działek, z pasem ugorów i samosiejek z dzikimi wysypiskami odpadów aż do wylotu przecinki przy przystanku autobusów od strony ul. Emilii Sczanieckiej przed kolejowym wiaduktem.

Dojazd na parking i do aquaparku

To właśnie ze wzniesienia terenu od strony ul. Bożeny ma prowadzić jedno z nowych wejść do wodnego kompleksu rozrywki. Wzdłuż niej zaplanowane też zostało urządzenie dodatkowego parkingu na ok. dwieście miejsc. Po przebudowie istniejący dotąd odcinek od ul. 1 Maja oprócz nowej asfaltowej jezdni ma zyskać ciągi pieszo-rowerowe. Nowy odcinek drogi w miejscu obecnych chaszczy pozwoli też na swobodny dojazd, wyjazd i dojście do aquaparku od rejonu skrzyżowania wspomnianej ul. Emilii Sczanieckiej z ulicą Rynkową. Dokumentacja projektowa przewiduje też wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wzdłuż całej długości nowej drogi i jej oświetlenie.

Za realizację zadania odpowiada spółka komunalna Szczecińskie Inwestycje Miejskie, która nadzoruje również całe przedsięwzięcie pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka”. Z opublikowanej informacji z otwarcia ofert wynika, że zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania 10 386 164,14 zł brutto.

Czy miasto wybierze którąś z ofert?

Żadna z pięciu firm, jakie zdecydowały się stanąć do rywalizacji o zlecenie, nie jest w stanie spełnić finansowych oczekiwań zamawiającego. Najniższy rachunek skalkulowany przez Firmę Budowlano-Drogową MTM SA z Gdyni (tę samą, która aktualnie realizuje także na zlecenie SIM trzy inwestycje, tj. równocześnie przebudowę ulic dojazdowych do portu i węzła wokół ul. Energetyków oraz śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego) opiewa na 13 413 065,87 zł. Nieco wyższą kwotę wynagrodzenia na poziomie 13 754 372,92 zł przedstawiła firma Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski ze Starego Czarnowa. Swoje oferty złożyły ponadto: spółka AG SYSTEM z Krakowa (15 621 000 zł), Elbud Szczecin (16 418 927,57 zł) i pruszkowski STRABAG (16 735 840,56 zł).

Trwa analiza ofert. Według projektowanych zapisów umowy, wykonawca miałby 10-miesięczny termin na realizację zadania. ©℗

Mirosław WINCONEK