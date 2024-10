Nocny montaż kładki nad ulicą Struga [GALERIA, FILM] (akt. 1)

Fot. Dariusz Gorajski

W nocy z piątku na sobotę (4/5 października) zakończył się montaż stalowej konstrukcji kładki pieszo-rowerowej nad ulicą Struga w Szczecinie. Operacja przebiegła zgodnie z planem, a nowa przeprawa jest już gotowa do dalszych prac.

- Cieszymy się, że ten ważny etap inwestycji został pomyślnie zakończony – powiedział Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. Montaż kładki to była ogromna operacja logistyczna, wymagająca precyzji i koordynacji wielu ekip.

Nowa kładka ma 35 metrów długości. Jej montaż wymagał zamknięcia ulicy Struga w obu kierunkach, co spowodowało utrudnienia w ruchu drogowym. Zakończył się przed godz. 3.

- Chcieliśmy zapewnić bezpieczeństwo zarówno wykonawcom, jak i kierowcom, dlatego podjęliśmy decyzję o całkowitym zamknięciu ulicy na czas montażu – tłumaczył Piotr Zieliński.

Chociaż montaż 30-tonowej konstrukcji stalowej to był kluczowy moment, to prace przy kładce jeszcze się nie skończyły. W najbliższych dniach planowane jest wykonanie płyty pomostu oraz montaż najazdów i schodów. Od 9 do 11 października w godz. 18-23 będą prowadzone prace przy montażu szalunków na płycie pomostu, przy dynamicznym zamykaniu jednego z pasów ruchu obu jezdni na wysokości nowej kładki.

- Cała inwestycja powinna zostać zakończona wiosną przyszłego roku – zapowiedział Zieliński. Nowa kładka znacznie poprawi komunikację pieszą i rowerową w tej części miasta.

Budowa kładki nad ulicą Struga to realizacja projektu, który zwyciężył w głosowaniu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Jej koszt to ponad 7,6 mln złotych.

(DG)