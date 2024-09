Postępują prace przy ul. Struga

Kiks

2024-09-06 16:14:28

Dziwny pomysł z tą okładką, dodać trochę więcej kasy i zrobić prawdziwy przejazd również dla samochodów, chociażby tylko dla osobowych. Może trawało by to dłużej ale było by bardziej funkcjonalne. Trzeba było dogadać się z drogowcami. Odciążyło by to przejazd z Łubinowej do centrum. Żeby nie było tak jak z parkingiem na Majowym wydamo około 500 tysięcy zł, po czym wszystko zniszczono bo buduje się bibliotekę. Jesteśmy bogatym miastem stać nas na taką rozżutność.