Nie ma już śmieci na Cmentarzu Centralnym

Przed świętami bożonarodzeniowymi wielu z nas odwiedziło groby swoich najbliższych i usuwało z nich uschnięte chryzantemy oraz leżące wokół grobów liście. Śmieci w święta leżały w pełnych śmietnikach, które dziś się puste, gdyż służby sprzątające cmentarz wszystkie pojemniki błyskawicznie opróżniły, z czym w minionych latach były niekiedy problemy.

Teraz trudno znaleźć przepełnione pojemniki. Owszem, zdarzają się przypadki, że ktoś wrzuci do nich jakieś gałęzie, a bywa też tak, że niefrasobliwi kamieniarze rzucają gdzieś rozebrane pomniki, gdyż nie chce im się ich wywieźć z cmentarza, do czego są zobowiązani.

Władze cmentarza przyjęły do wiadomości krytykę wielu osób, które jeszcze niedawno narzekały, że śmietniki ustawiono są po kilka w jednym miejscu, przez co wiele osób miało do nich daleko. Teraz kubły na odpady stoją rozstawione, a wokół nich nie ma leżących odpadów.

Jak mi powiedział dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Tadeusz Wawrzyńczak, wywózką kubłów zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, a sprzątaniem powierzchni prywatna firma, która nieźle sobie radzi z tym zadaniem. Pocieszające jest to, że samochody wjeżdżają w wąskie alejki, skąd zabierają śmieci, z czym w przeszłości było różnie.

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI