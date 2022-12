Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Odsłonięcie pomnika ofiar Grudnia'70

Smutne...

2022-12-16 08:29:35

Pierwsze pytanie - kto projektował ten pomnik; drugie pytanie - kto to zatwierdził; trzecie - kto zapłacił? Czegoś bardziej niedorzecznego nie można było zrobić. To policzek dla ofiar. Pomnik jest ciasny wewnątrz, ciemny, na zewnątrz nie widać jednoznacznie, z jakiej okazji jest ten pomnik, a podczas Wszystkich Świętych ludzie przystawali i zastanawiali się, co to za latarnia wystaje z tej ciasnej, plażowej przebieralni....