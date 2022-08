Jachty, okręty i koncerty na finał Żagli 2022

Ostatni dzień weekendowej imprezy Żagle 2022, odbywającej się przy szczecińskich Wałach Chrobrego i na Łasztowni, rozpoczął się wyjątkowo leniwie, by nie powiedzieć sennie. W niedzielny poranek te okolice świeciły jeszcze pustkami. Niepewna aura najwyraźniej powstrzymała wielu przed wybraniem się w te okolice tak wcześnie. Ci, którzy jednak zdecydowali się na poranny spacer nie żałowali, bo w spokoju i bez przepychania się w tłumie mieli okazję do zwiedzania cumujących przy nadodrzańskich nabrzeżach jachtów, Lub wypłynięcia niektórymi z nich w krótki rejs.

Oprócz trójmasztowca Gorch Fock, najokazalszego z żaglowców, jakie tym razem przybiły do nabrzeża przy ul. Jana z Kolna, największym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się także okręt transportowo-minowy ORP Toruń i holownik H-11 Bolko, oba w służbie 8. Flotylii Obrony Wybrzeża Marynarki Wojennej. Wejście na ich pokład i możliwość zajrzenia w wiele zakamarków jednostek ekscytowałoy nie tylko najmłodszych, ale i dorosłych. Wstęp na jednostki możliwy będzie jeszcze dziś najpóźniej do go godz. 20, także te, które bazują przy nabrzeżu Starówka, w tym lodołamacz Tarpan. Natomiast jeśli ktoś chciałby wybrać się w rejs jednym z jachttów, ten powinien się pośpieszyć, bo te urządzane będą jnajpóźniej do godz. 15-15.30.

Na Łasztowni w niedzielne przedpołudnie w ostatniej odsłonie publiczności zaprezentowali się też uczestnicy V Festiwalu Orkiestr Dętych Szczecin 2022 o puchar prezydenta Szczecina. Kto spragniony, ten może zajrzeć do specjalnie wytyczonych stref, w których serwuje się najróżniejsze piwa, jadło z food trucków. Działają też strefy animacji i zabaw dla najmłodszych.

Ponadto do godz. 22 można zajrzeć w aleję artystów, gdzie oferowane są wyroby rękodzieła twórców z całej Polski, nieco krócej, bo do godz. 19 można oglądać na skwerze Łasztowni obrazy wystawione w ramach pleneru malarskiego przez Związek Polskich Artystów Plastyków. Od godz. 14 ożyje scena szantowo-folkowa na tarasie Wałów Chrobrego przy Centaurze. Zaprezentują się na niej m.in. Zejman i Garkumpel, który wystąpi z repertuarem dla najmłodszych widzów, a także Atlantyda, zespół Trzy Majtki oraz słowacka grupa Cendes Orchestra. Na drugiej ze scen na pokładzie ORP Toruń w godz. 16-19 zagrają duet Tyszkiewicz i Szmytke, zespoły Formacja,i Los Cafe. Od godz. 15 muzyka zagości także na scenie urządzonej przy parkingu Lastadii na Łasztowni z występem Grzegorza Hyły z zespołem na finał imprezy, która zakończy się około północy.

(M)