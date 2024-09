Na Wałach Chrobrego - ogród ze smakiem [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz GORAJSKI

„W tych kolczykach żona wygląda jak 5 euro, ale z tą różą... na bank!" - jeden ze sprzedawców przekonywał pewnego klienta do kolejnego nabytku, gdy ten już w obu rękach dźwigał torby ze świeżo zakupionymi sadzonkami. Tak kolejny okaz angielskiej róży, w morzu innych bylin i traw, zmienił adres na Szczecin.

Na Wałach Chrobrego blisko stu wystawców z różnych stron kraju prezentuje to, co w ogrodniczej ofercie mają najlepszego: krzewy i drzewa owocowe oraz ozdobne, byliny, cebule kwiatowe, trawy, pnącza ozdobne i jadalne, krzewy róż, świeże zioła w doniczkach, wrzosy i wiele innych roślin. Wszystko to w szerokiej gamie i obfitości odmian.

Najtańsze są zioła - w ogromnym wyborze i po 10 zł. Niewiele więcej (15 zł) trzeba zapłacić m.in. za bodziszki, lobelie, przetaczniki i wilczomlecze. Natomiast cała reszta bylin jest w cenie od 20 zł w górę. Na tle tradycyjnej zieleni - morza róż, wrzosów, hortensji, żurawek, rudbekii, pysznogłówek i jeżówek, a nawet traw ozdobnych - najbardziej kosztowne są formowane iglaki oraz ogrodowe rośliny egzotyczne: echeverii, kalachoe i agaw po eukaliptusy i palmy, z których najokazalsze są wycenione na 2 tys. złotych i więcej.

Kiermasz ogrodniczy to również dekoracje - głównie drewniane i ceramiczne, mała architektura - od fontann po drewniane stoły i ławy (cały zestaw prosto od rękodzielnika można nabyć już za niewiele ponad 2 tys. zł - przyp. aut), nawozy i narzędzia, w tym samojezdne kosiarki, a też znak czasów - czyli fotowoltaiczne panele i uzdatniacze wody.

„Pamiętajcie o ogrodach" towarzyszy targ jadła regionalnego, czyli „Wałówka z przysmakami". Główne jej stoiska - z potrawami z grilla oraz na bieżąco wędzonymi kiełbasami i serami - stoją na odcinku ul. Szczerbcowej. Właśnie tam szukać można orzechów i przetworów z nich, podobnie jak piw kraftowych, miodów z pasiek, miodów pitnych i nalewek. Jednak również na Wałach Chrobrego kuszą naturalne przyprawy, stoiska z owocami jesieni na wagę, m.in. śliwki i pomidory, a też na sztuki, jak dynie ozdobne, a też tureckie słodkości.

Dzisiaj (21 września) kiermaszowe stoiska będą czynne do godz. 18. Natomiast w niedzielę (22 września) - w godz. 9-17. Także jutro na odwiedzających „ogród ze smakiem" Wałów Chrobrego czekać mają dodatkowe atrakcje: na tarasie przy pomniku Herkulesa walczącego z Centaurem na zajęcia jogi (godz. 12) będzie zapraszać Szkoła Jogi Klasycznej Ewy i Rafała Lichtarowiczów, a po niej (godz. 13.30) odbędzie się flash mob flamenco w wykonaniu tancerek i uczennic AIRE Studio flamenco pod kierunkiem Donaty Szurobury. ©℗

(an)