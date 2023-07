Można zwiedzić EcoGenerator

Gdzie trafiają odpady zmieszane, jak produkuje się z nich energię, dzięki której w całym Szczecinie świecą m.in. lampy uliczne, a w kranach szczecinian płynie ciepła woda? Można się tego dowiedzieć, zwiedzając w sobotę 8 lipca EcoGenerator. Wcześniej trzeba się jednak zapisać.

– Z końcem czerwca zakończyliśmy w EcoGeneratorze regularne wizyty dla grup zorganizowanych – informuje Anna Folkman, rzeczniczka prasowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. – Od początku 2023 roku podczas 34 spotkań w naszym zakładzie gościliśmy w sumie 677 osób, które na własne oczy mogły zobaczyć, jak działa instalacja. Do końca tego roku ta liczba na pewno się zwiększy, od września bowiem wznowimy cykliczne spotkania. Zanim to jednak nastąpi, wyjątkowa okazja, by zwiedzić EcoGenerator, nadarzy się już w najbliższą sobotę.

Sobotnia wizyta w EcoGeneratorze przeznaczona jest dla indywidualnych gości, mieszkańców Szczecina, którzy mają ukończone 18 lat.

– By móc obejrzeć naszą instalację w sobotę 8 lipca, należy zapisać się na listę uczestników – uprzedza A. Folkman. – Liczba miejsc jest ograniczona. Decydująca będzie zatem kolejność zgłoszeń, a zgłosić się można tylko drogą e-mailową. Wystarczy wysłać wiadomość na adres wizyty@ecogenerator.eu, w tytule wpisując „Sobota w EcoGeneratorze”, a w treści wiadomości podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Z jednego adresu e-mailowego może zgłosić się jedna osoba.

Potwierdzeniem zapisania na listę uczestników będzie informacja zwrotna z dalszymi instrukcjami. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc lub do 7 lipca do godziny 12. Wizyta w sobotę 8 lipca rozpocznie się o godz. 11 i potrwa około 2 godzin.

(K)