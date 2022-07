Możesz śledzić swój wniosek. EKUZ online

Największe zainteresowanie uzyskaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest właśnie w miesiącach letnich. Każdego dnia do Narodowego Funduszu Zdrowia wpływają tysiące wniosków o wydanie tego dokumentu. Teraz status tych złożonych elektronicznie – za pośrednictwem IKP lub ePUAP – można śledzić online.

– Niektórzy przychodzą po kartę do oddziału funduszu, tutaj mogą ją uzyskać od ręki – mówi Małgorzata Koszur, rzeczniczka Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ. – Dotyczy to głównie tych osób, które w najbliższych dniach planują wyjazd. Jednak większość wniosków o EKUZ składanych jest przez IKP lub ePUAP z pewnym wyprzedzeniem. Obecnie status realizacji wniosku można śledzić online, w internecie. Jest to nowa usługa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Składając wniosek za pośrednictwem IKP lub ePUAP, w formularzu wniosku klienci podają adres e-mail do kontaktu.

– Na ten adres otrzymują informację zwrotną o przyjęciu wniosku oraz identyfikator sprawy – tłumaczy rzeczniczka. – Dzięki temu mogą online sprawdzać, na jakim etapie rozpatrywania jest wniosek oraz jaki jest szacowany czas oczekiwania na wysłanie EKUZ pocztą. Czas ten zależy od liczby złożonych wniosków. Gdy EKUZ zostanie wysłany, klient otrzyma na adres e-mail link do śledzenia przesyłki pocztowej.

O taką kartę powinien wystąpić każdy, kto jej jeszcze nie ma, a planuje wyjazd za granicę, zwłaszcza do krajów Unii Europejskiej.

– EKUZ potwierdza status ubezpieczenia w NFZ – mówi Małgorzata Koszur. – Na jego podstawie otrzymamy w krajach Unii Europejskiej opiekę zdrowotną w stanie nagłym, w niezbędnym zakresie, na takich samych zasadach jak ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym przebywamy. Prawo to obowiązuje także w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Ten dokument może być ważny jeszcze np. w ferie zimowe czy nawet w przyszłe wakacje.

– Okres ważności EKUZ jest coraz dłuższy, np. emeryci otrzymują go na 20 lat, dzieci i młodzież – do ukończenia 18. roku życia, osoby zatrudnione i prowadzące działalność gospodarczą – na 3 lata – informuje rzeczniczka.

