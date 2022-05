Może masz bliźniaka genetycznego? Uratuj go!

Aż 140 faktycznych dawców szpiku mieszka w Szczecinie. Za to potencjalnych dawców z tego miasta, w bazie Fundacji DKMS, jest 25 tysięcy - to osoby, do których w każdej chwili może zadzwonić telefon z informacją, że bliźniak genetyczny czeka na ratunek. Im większa baza, tym większa szansa, że taki bliźniak się znajdzie. Już 28 maja będzie okazja, żeby ją powiększyć o kolejnych mieszkańców stolicy województwa.

Pięć lat temu swojego bliźniaka genetycznego znalazła Anna Gapińska, która chorowała na ostrą białaczkę szpikową. Wtedy m.in. dla niej zorganizowano w Szczecinie Dzień Dawcy Szpiku - udział w tej akcji wzięło 1769 osób, rejestrując się w bazie. Dziś wiadomo, że 6 z nich to już dawcy faktyczni, czyli oddali swoje krwiotwórcze komórki macierzyste osobom, dla których były one ratunkiem.

- Ta akcja dodawała mi siły i motywacji do działania, do tego, żeby się nie poddawać - mówi dziś Anna Gapińska. - Skoro tyle osób walczyło ze mną to nie wypadało się poddać, trzeba było się zebrać w sobie i pokazać, że to całe wsparcie nie pójdzie na marne. I jak widać nie poszło. Udało się.

Już dużo wcześniej w bazie dawców szpiku zarejestrował się prezydent Szczecina Piotr Krzystek. I on także jest już dawcą faktycznym. Dzisiaj przekonuje innych, żeby dali szansę swoim bliźniakom genetycznym.

- To coś bardzo prostego i może to zrobić każdy - zapewnia. - Nic niebezpiecznego, nic, co mogłoby budzić jakiekolwiek obawy. Za to radość z tego, że można pomóc drugiej osobie, jest ogromna.

Dawcą został też Jerzy Szyndel. Również on zachęca innych do rejestrowania się w bazie. Ale też podkreśla, że taka rejestracja musi oznaczać gotowość do pomocy, gdy już będzie taka potrzeba.

- Człowiek niby wie, że fundacja może się odezwać, ale gdy już słyszy, że jest biorca, to świat mu na moment się zatrzymuje - mówi. - Ale nie miałem chwili zawahania. Trzeba mieć z tyłu głowy, że ten telefon może zadzwonić. I dobrze, żeby każdy był na taki telefon mentalnie gotowy i nie wahał się, bo naprawdę warto.

28 maja to Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi - jego celem jest szerzenie wiedzy na temat dawstwa szpiku. Tego dnia w Szczecinie zostaną zorganizowane dwie akcje rejestracyjne dla potencjalnych dawców. Od godz. 10 do godz. 18 wolontariusze Fundacji DKMS będą czekali na chętnych na Jasnych Błoniach, a w godz. 10-19 - w Atrium Molo, Mieszka I 73.

Zarejestrować się w bazie dawców szpiku mogą osoby w wieku 18-55 lat. Generalnie zdrowe, ale nie wszystkie choroby są przeciwwskazaniem, dlatego na miejscu konkretnych informacji udzielą wolontariusze. Więcej informacji można znaleźć na stronie fundacji: www.dkms.pl.

(sag)