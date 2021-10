Most nad Kanałem Zielonym w Szczecinie do remontu. Chętnych nie brakuje

O stanie przedawaryjnym, w jakim jest most drogowy nad Kanałem Zielonym na szczecińskim Międzyodrzu, wiadomo od lat. Mowa o konstrukcji u zbiegu ulic Celnej i Leona Heyki, będącej jedynym stałym połączeniem między Kępą Parnicką i Łasztownią. Już od połowy lutego 2019 r. wprowadzono tam ograniczenia w ruchu. Teraz ZDiTM jest na etapie wyboru wykonawcy zlecenia. Do poniedziałku oferty swoich usług złożyło aż pięć firm. Tylko jedna z nich skalkulowała cenę poniżej kwoty przewidzianej na naprawę.



ZDiTM przeznaczył na sfinansowanie zadania 5 542 167,21 zł brutto. Najtańszą kalkulację przedstawiła spółka NIWA ze Szczecina - gotowa jest na wykonanie prac za 5 421 547,64 zł brutto. Oprócz niej do przetargu stanęły również spółki: ARBET ze Stargardu ( 6 141 307,07 zł), w konsorcjum z Poznania firm ALUSTA i POZBUD ( 6 782 089,85 zł), konsorcjum firm PROBUDOWA z Wrocławia i IMD Paweł Wątroba z Jawora ( 6 829 030,50 zł) oraz INTOP ze Skarbimierzyc (7 431 925,48 zł).

Z wcześniejszych informacji urzędników magistratu wynikało, że zakładany termin rozpoczęcia robót budowlanych to II-III kwartał ubiegłego roku. Plany spełzły na niczym. ZDiTM przetarg ogłosił w ostatnich dniach września, ale dopiero tego roku. Obecnie ruch na moście, ze względu na stan techniczny obiektu, wciąż odbywa się wahadłowo jednym pasem, wytyczonym barierami pośrodku jego jezdni.

Jak informował na początku tego roku Michał Przepiera, zastępca prezydenta ds. inwestycji, stan mostu przy ul. Heyki został sprawdzony w sierpniu 2020 roku. Stwierdzona została możliwość dalszej jego eksploatacji przy zwężeniu jego szerokości do jednego pasa ruchu do końca 2021 roku. Opracowana została dokumentacja projektowa remontu mostu, zakładająca całkowitą wymianę konstrukcji nośnej przęseł. Dokumentacja projektowa zakłada prowadzenie robót połówkowo, z utrzymaniem ruchu wahadłowego dla pojazdów o ciężarze do 30 ton. Sporządziła ją na zlecenie miasta Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Janusz Hołowaty ze Szczecina.



Przy ocenie ofert brane mają być pod uwagę następujące kryteria: proponowana cena ( 60 proc.), deklarowany okres rękojmi (25 proc.) oraz doświadczenie kierownika budowy / kierownika robót mostowych (15 proc.). Przy czym wymagany przez zamawiającego okres rękojmi określony został na 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót i przekazania mostu do ponownej eksploatacji. Okres realizacji zadania określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określony został do 300 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy.

Trwa teraz analiza ofert. Póki co ruch po moście odbywa się wahadłowo, jego środkiem. To oczywiście półśrodek do czasu remontu konstrukcji. I sposób na ograniczenie jego nośności. Choć i tak kilkaset razy dziennie przejeżdżają po nim ciężkie pojazdy, w tym autobusy, bez których sparaliżowana zostałaby komunikacja w tej części prawobrzeża Szczecina.©℗

(MIR)